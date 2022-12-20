2022-12-20 08:19:44 EYT'de borçlanma ile ilgili son dakika gelişmesi! Aralık kritik viraj, hemen yapın
EYT ile ilgili son dakika açıklamaları art arda gelmeye devam ediyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, EYT'de kredi desteği düğümü de çözülürken, prim günü az olanlar için de yeni bir formül belli oldu. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması ile ilgili dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı. Aralık bitmeden borçlanma başvurusunun yapılması asgari ücret artışından etkilenmemek için çok önem taşıyor. İşte EYT’de son viraja girerken yaşanan son gelişmeler...