EYT kaçırana erken emeklilik fırsatı sağlıyor: Bu haber emeklilik hayali kuranları havalara uçuracak...

Cevap: Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik çalışma halen devam ediyor. Henüz bu konuda kesinleşmiş bir durum yok. Aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak ve emekli olmaları sağlanacak. Bunun için öncelikle Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Bu kapsamda ev hanımlarının emekliliği devreye alınacak. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak, ev hanımları daha az prim ödeyecek. Düzenleme henüz netleşmediği için geçmişte prim ödemiş olanların bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı da belli değil. Yeni düzenlemeyi beklemeniz gerekiyor. Ancak mevcut durumda da isteğe bağlı sigorta yaptırıp, prim ödeyip, gerekli şartları sağlamanız halinde emekli olabilirsiniz.