2022-10-18 13:53:05 EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşüğü 9 bin 924 TL
EYT düzenlemesinin yıl sonunda tamamlanması beklenirken bir yandan da düzenleme ile ilgili yeni detaylar açıklanıyor. Birçok EYT'li tazminat hakkını merak ediyor. Normalde kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamazken, emekli olup işten ayrılan çalışanlarsa kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan ancak SGK primi yatırılmayanların dava açma hakkı bulunuyor. Ayrıca zaman aşımı da söz konusu değil.