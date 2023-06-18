2023-06-18 13:01:48 EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı
Son gelişmelere göre EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda önemli bir adım atıldı ve milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Ancak bu durumdan sonra dikkatler, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlara yönelik yeni bir erken emeklilik düzenlemesine çevrildi. Bu yeni düzenleme ile birlikte emeklilik sistemine ilişkin yeni fırsatlar ortaya çıkacak. İşte ayrıntılar...