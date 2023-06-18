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EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

2023-06-18 13:01:48
EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Son gelişmelere göre EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda önemli bir adım atıldı ve milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Ancak bu durumdan sonra dikkatler, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlara yönelik yeni bir erken emeklilik düzenlemesine çevrildi. Bu yeni düzenleme ile birlikte emeklilik sistemine ilişkin yeni fırsatlar ortaya çıkacak. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Son düzenlemelerle Bağ-Kur kapsamında bulunan esnafların erken emeklilik hakkı kolaylaşacak. Küçük esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek, bu da küçük esnafların emeklilik hakkını 5 yıl önce elde etmelerini sağlayacak. Bu düzenlemede esnafın yanında çalışan işçi sayısı, vergilendirme şekli ve vergiden muafiyet durumu gibi faktörler de kapsamın belirlenmesinde etkili olacak.

#2
Foto - EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Ayrıca, gündemde tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak bir genişletme de bulunmaktadır. Bu durumda, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı kadınlarda ve erkeklerde 25 yıl yani 9000 gün olarak belirlenmişti. Ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştı.

#3
Foto - EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Bu düzenlemelerle birlikte hem küçük esnafların emeklilik süresi kısalacak hem de genişletme ile daha fazla Bağ-Kur'lunun erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanacak. Detaylı bilgilere ilgili sosyal güvenlik kurumundan veya resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

#4
Foto - EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Yeni düzenlemeyle birlikte, kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı 9000'den 7200'ye çekilecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak prim günü tamamlansa bile, emeklilik için yaş beklemek gerekecek.

#5
Foto - EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

1 Mayıs 2008'den sonra sigortalılığı başlayanlar için ise hâlâ 9000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve kademeli olarak 65'e kadar artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak olan 1800 günlük indirimle, sigortası bu tarihten sonra başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün primle emekli olabilecek.

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