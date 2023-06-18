EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bu kişiler iki yıl erken emekli olacak! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı

Ayrıca, gündemde tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak bir genişletme de bulunmaktadır. Bu durumda, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı kadınlarda ve erkeklerde 25 yıl yani 9000 gün olarak belirlenmişti. Ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştı.