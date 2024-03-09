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Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

2024-03-09 07:46:05
Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

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Foto - Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca, şüpheli anne ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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Foto - Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

MISIR’DAN ABD’YE KAÇTILAR Kazanın ardından oğlu T.C.’yi Mısır’a kaçıran Eylem Tok’un, buradan da oğluyla birlikte ABD’ye geçtikleri belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir” dedi.

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Foto - Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

DOKTOR BABA DA OLAYIN İÇİNDE Ülke gündeminin de yakından takip ettiği olayda Doktor baba Bülent Cihantimur'un da olayın içinde olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Foto - Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

BABA VE ANNEDEN ORTAK PLAN Orhan, baba Bülent Cihantimur hakkında şikayetçi olacaklarını yineleyerek “Baba şu an, delil karartma amacıyla oğlunu yurt dışına kaçırmış durumda. Şu anki bilgilere göre, hanımefendi, 'Ben kimsenin yaralı, ölü olduğunu bilmiyordum ama oğlumu kaçırmak istedim' şeklinde beyanda bulunmuş. Suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin, babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar 'benim haberim yok' diyordu, bu tamamen birlikte alınan bir karar. Havaalanına bırakanlar, babanın çalışanları olduğu için babayla ilgili şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.

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