Eylem Tok ve oğlunun kaçısında yeni gelişme! Doktor baba da işin içinde çıktı

BABA VE ANNEDEN ORTAK PLAN Orhan, baba Bülent Cihantimur hakkında şikayetçi olacaklarını yineleyerek “Baba şu an, delil karartma amacıyla oğlunu yurt dışına kaçırmış durumda. Şu anki bilgilere göre, hanımefendi, 'Ben kimsenin yaralı, ölü olduğunu bilmiyordum ama oğlumu kaçırmak istedim' şeklinde beyanda bulunmuş. Suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin, babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar 'benim haberim yok' diyordu, bu tamamen birlikte alınan bir karar. Havaalanına bırakanlar, babanın çalışanları olduğu için babayla ilgili şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.