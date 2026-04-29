Ünlü ekonomist emekliler için korkutan ihtimali açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, her zam döneminde gündeme gelen en düşük emekli maaşı alanlar için sıfır zam konusunu tartışmaya açtı.
Emekliler ve memurlar ara zam, staj ve çıraklık mağdurları emeklilik hakkı bekliyor. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanlar, emekliler ve uzun süredir hak arayışında olan kesimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, özellikle staj ve çıraklık mağdurlarının yeniden güçlü bir şekilde gündeme geldiğini vurguladı.
“Çeyrek asrı aşan bir sorun” olarak nitelendirdiği bu konuda Karakaş, "Staj ve çıraklık mağdurları dediğimiz kesim uzun süre hareketsizdi. Şimdi yeniden toparlandılar. Çünkü bu seçim onlar için bir dönüm noktası olacak" dedi.
Mağdurların 10 Mayıs’ta Ankara Ulus’ta büyük bir toplantı yapacağını belirten Karakaş, “Seslerini çok gür bir şekilde duyurmaya çalışacaklar. Ankara’dan şimdiden duyulmaya başladı” dedi.
Karakaş, sorunun çözümünün geçmişte uygulanan modele benzer şekilde mümkün olduğunu söyledi: "1987 yılında çözüm getirmişiz. Borçlanma hakkı verilmiş. Borçlanma hakkı verildiği takdirde sorun çözülür. Buradaki mesele emeklilik priminin olmaması"
Yargı sürecine de değinen Karakaş, "Mahkemelerden ve Yargıtay’dan olumlu bir sonuç çıkmadı" diyerek, siyasi iradenin belirleyici olacağını ifade etti.
Ekonomideki gelişmelere de değinen Karakaş, son dönemde gündemin değiştiğini belirterek "Üç yıldır uygulanan enflasyonla mücadele programının yükünü emekliler, memurlar ve sabit gelirliler çekti" şeklinde konuştu.
Ancak küresel gelişmelerin etkisiyle refah payı ve zam beklentilerinin ertelenebileceğini söyleyen Karakaş, "Hükümet şu anda önceliği işsizliği kontrol altında tutmaya vermiş durumda. Refah payı ve iyileştirmeler ötelenebilir" ifadesini kullandı.
Temmuz zammına ilişkin beklentisini de paylaşan Karakaş: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için: "yüzde 16 ile yüzde 18 arasında bir artış bekleniyor" Memurlar için: "Enflasyonun altında kalma riski var" dedi. "En düşük emekli maaşı konusunda belirsizlik var"
Karakaş, en düşük emekli maaşı konusunda ciddi bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak "5 milyona yakın kişi bu maaşı alıyor. Gelir testi nasıl yapılacak, kim ne kadar alacak, henüz netleşmiş değil" dedi.
Bu konuda bir düzenleme yapılmazsa ciddi tepkiler oluşabileceğini belirterek, "Milyonlarca emekli sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Hükümet bunu göze alamaz" ifadelerini kullandı.
Farklı kesimlerin taleplerine de değinen Karakaş, "Emeklilikte kademe bekleyenler, staj mağdurları, taşeronlar, ev hanımları… Hepsi için önümüzdeki bir yıl çok kritik. Ne kadar seslerini duyururlarsa sonuç alma ihtimalleri o kadar artar" dedi. Son olarak umutlu olduğunu belirten Karakaş, "Verilen vaatlerin yerine getirileceğini düşünüyorum. Daha önce de getirildi, yine getirilecek" dedi.
