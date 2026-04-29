  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenomen Fatma Soydaş rekor kırdı: 42 dakikada servet kazandı! On binerce bilet satışa çıktı: AJet’ten Yurt Dışı İndirim fırsatı Usta ellerde kavrulunca değerini buluyor Suya sadece 1 kaşık ekleyin! Parkelerin günlerce toz tutmasını kısa sürede engelliyor! Telefon sahipleri dikkat: 2 gün sonra kullanamayacaksınız Ünlü ekonomist emekliler için korkutan ihtimali açıkladı Kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim! Van Gölü’nde inci kefali göçü başladı İşte tüm zamanların en çok satan telefonu! Rakiplerine fark attı! Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! 100 yaşını aşanların ortak sırrı
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Ünlü ekonomist emekliler için korkutan ihtimali açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, her zam döneminde gündeme gelen en düşük emekli maaşı alanlar için sıfır zam konusunu tartışmaya açtı.

#1
Emekliler ve memurlar ara zam, staj ve çıraklık mağdurları emeklilik hakkı bekliyor. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanlar, emekliler ve uzun süredir hak arayışında olan kesimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, özellikle staj ve çıraklık mağdurlarının yeniden güçlü bir şekilde gündeme geldiğini vurguladı.

#2
“Çeyrek asrı aşan bir sorun” olarak nitelendirdiği bu konuda Karakaş, "Staj ve çıraklık mağdurları dediğimiz kesim uzun süre hareketsizdi. Şimdi yeniden toparlandılar. Çünkü bu seçim onlar için bir dönüm noktası olacak" dedi.

#3
Mağdurların 10 Mayıs’ta Ankara Ulus’ta büyük bir toplantı yapacağını belirten Karakaş, “Seslerini çok gür bir şekilde duyurmaya çalışacaklar. Ankara’dan şimdiden duyulmaya başladı” dedi.

#4
Karakaş, sorunun çözümünün geçmişte uygulanan modele benzer şekilde mümkün olduğunu söyledi: "1987 yılında çözüm getirmişiz. Borçlanma hakkı verilmiş. Borçlanma hakkı verildiği takdirde sorun çözülür. Buradaki mesele emeklilik priminin olmaması"

#5
Yargı sürecine de değinen Karakaş, "Mahkemelerden ve Yargıtay’dan olumlu bir sonuç çıkmadı" diyerek, siyasi iradenin belirleyici olacağını ifade etti.

#6
Ekonomideki gelişmelere de değinen Karakaş, son dönemde gündemin değiştiğini belirterek "Üç yıldır uygulanan enflasyonla mücadele programının yükünü emekliler, memurlar ve sabit gelirliler çekti" şeklinde konuştu.

#7
Ancak küresel gelişmelerin etkisiyle refah payı ve zam beklentilerinin ertelenebileceğini söyleyen Karakaş, "Hükümet şu anda önceliği işsizliği kontrol altında tutmaya vermiş durumda. Refah payı ve iyileştirmeler ötelenebilir" ifadesini kullandı.

#8
Temmuz zammına ilişkin beklentisini de paylaşan Karakaş: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için: "yüzde 16 ile yüzde 18 arasında bir artış bekleniyor" Memurlar için: "Enflasyonun altında kalma riski var" dedi. "En düşük emekli maaşı konusunda belirsizlik var"

#9
Karakaş, en düşük emekli maaşı konusunda ciddi bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak "5 milyona yakın kişi bu maaşı alıyor. Gelir testi nasıl yapılacak, kim ne kadar alacak, henüz netleşmiş değil" dedi.

#10
Bu konuda bir düzenleme yapılmazsa ciddi tepkiler oluşabileceğini belirterek, "Milyonlarca emekli sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Hükümet bunu göze alamaz" ifadelerini kullandı.

#11
Farklı kesimlerin taleplerine de değinen Karakaş, "Emeklilikte kademe bekleyenler, staj mağdurları, taşeronlar, ev hanımları… Hepsi için önümüzdeki bir yıl çok kritik. Ne kadar seslerini duyururlarsa sonuç alma ihtimalleri o kadar artar" dedi. Son olarak umutlu olduğunu belirten Karakaş, "Verilen vaatlerin yerine getirileceğini düşünüyorum. Daha önce de getirildi, yine getirilecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eyüpsultan'da korkutan buluş
Gündem

Eyüpsultan'da korkutan buluş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. ..
Unutulunca tekrar geri dönebilir! Mine Kırıkkanat’ı istemeye istemeye kovdular
Medya

Unutulunca tekrar geri dönebilir! Mine Kırıkkanat’ı istemeye istemeye kovdular

Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "kılıç artığı" ifadesi nedeniyle oluşan yoğun tepkiler üzerine kibarca k..
Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!
Gündem

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

İzmir’de Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile bir sanayi ustası arasında geçen mizahi konuşma sosyal medyada gündem oldu. “Cumh..
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!
Dünya

Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!

Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel ..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek
Gündem

Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden işçilerinin devam eden grev ve eylemlerine ilişkin çok net bir mesaj vererek mad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23