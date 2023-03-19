2023-03-19 20:23:01 Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler
Evde küf oluşumunu önlemek için öncelikle küfün ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Gözünüzle görseniz de, görmeseniz de evinizin her yerinde küf mevcuttur. Bu mikroskobik mantarlar sadece banyoda değil, gıda, toz, havalandırma kanalları, çamaşır makineleri ve diğer göze çarpmayan yerlerde de gelişir. Soğuk havalardan ve nemden dolayı ortaya çıkan küf evin tavanlarında ve duvar köşelerinde oldukça yaygın görülür. Odada ve tavanda küf neden olur? Evde neden küf oluşur? Tavanların ve duvar yüzeylerinin nemli kalması, farklı noktalardaki tesisatlardan gelebilen... İşte hayat kurtaran yöntemler, tavandaki küf nasıl temizlenir sorusunun cevabı yazımızda.