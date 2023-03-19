Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Tavandaki Küfü Çıkarma Yöntemleri - Tavanda oluşan küf lekesini çıkarmak için bez, duvar zımparası, alkol, fırça ve yoğun kıvamlı bir çamaşır suyu bize yeterli olacaktır. Uygulanışına gelince; öncelikle tavandaki küfün oluştuğu bölgeyi kuru bir bez ile küfün tamamen temizlendiğinden emin olana dek sileriz. Bu aşamada mikro fiber bir bez kullanırsak işimiz kolaylaşır ve bu kalıntılar daha kolay çıkar. Kalıntıların tam olarak çıktığından emin olduktan sonra nalburlardan ve yapı marketlerden temin edebileceğimiz bir malzeme olan duvar zımparasını kullanmalıyız. Duvar zımparası tavanın boyasına nüfus etmiş ve bezle çıkarma imkanımız olmayan kalıntıları da tavandan çıkarmamızı sağlayacaktır. Ancak küflenen bölge kolay dökülür bir yapıya sahip olacağı için zımparalama işinin fazla baskı uygulanmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Zımpara işlemi bittikten sonra kalıntının olduğu bölgeye alkol ile müdahale edilmesi uygulamanın yapıldığı bölgenin daha kolay havalanmasına ve kuru kalmasına yardımcı olacaktır. Alkole batırılmış bir bez ile de bu bölge tekrar silinmeli ve birkaç dakika alkol bu alanda bekletilmelidir. Daha sonra son olarak bir kez daha kuru bir bez yardımıyla silersek küf oluşumundan ve lekelerinden tamamen kurtulmuş oluruz.