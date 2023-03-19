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Kadın - Aile
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Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

2023-03-19 20:23:01
Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Evde küf oluşumunu önlemek için öncelikle küfün ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Gözünüzle görseniz de, görmeseniz de evinizin her yerinde küf mevcuttur. Bu mikroskobik mantarlar sadece banyoda değil, gıda, toz, havalandırma kanalları, çamaşır makineleri ve diğer göze çarpmayan yerlerde de gelişir. Soğuk havalardan ve nemden dolayı ortaya çıkan küf evin tavanlarında ve duvar köşelerinde oldukça yaygın görülür. Odada ve tavanda küf neden olur? Evde neden küf oluşur? Tavanların ve duvar yüzeylerinin nemli kalması, farklı noktalardaki tesisatlardan gelebilen... İşte hayat kurtaran yöntemler, tavandaki küf nasıl temizlenir sorusunun cevabı yazımızda.

#1
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Tavanda oluşan küfler, özellikle nem oranı yüksek bölgelerde bulunan evlerimizde ve işyerlerimizde sıkça karşılaşabileceğimiz sorunlardandır. Tavanlarınızda küf oluşumları varsa ve bu lekelerden ne şekilde kurtulacağınızı düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Evdeki nemden kaynaklanan küf, genellikle odalarda, duvar ve tavan köşelerinde veya soğuk yüzeylerde süpürgelik seviyesinde bulunur. Mantar ayrıca fayans ve pencere pervazları gibi soğuk yüzeylerde veya hava akışının kısıtlı olduğu mobilyaların arkasında da ortaya çıkabilir. Gelin bu küfün nasıl önlenebileceğine bir bakalım.

#2
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Tavanda küf neden olur? Evde neden küf oluşur? Tavanların ve duvar yüzeylerinin nemli kalması, farklı noktalardaki tesisatlardan gelebilen sızıntılar, yalıtım eksiklikleri gibi sebeplerle meydana gelebildiği gibi ortamdaki sıcaklık değişimleri nedeniyle duvarların terleme yapması sonucunda küf sorunu ortaya çıkabilir. Tavandaki Küf Lekeleri Tavanda oluşan küfler, özellikle nem oranı yüksek bölgelerde bulunan evlerimizde ve işyerlerimizde sıkça karşılaşabileceğimiz sorunlardandır. Küf genellikle havalandırmanın az olduğu yerlerde meydana gelir. Evde veya iş yeri gibi kapalı alanlarda bulunan bitkiler de, bitkilerin nem arttırıcı özelliğinden dolayı nemi arttırmakta ve oluşumun artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda tesisatlardan sızan sıvılar, yalıtım eksikliği, silinen duvarların ıslak bırakılması ve ortam sıcaklıklarının değişimleri gibi etkenler de küf oluşumuna neden olmaktadır. Küf, yalnızca bir leke değil, temizlenmez ve önüne geçilmezse solunum yolu ve eklem rahatsızlıklarına neden olarak sağlığımızı tehdit eden bir oluşumdur. Bu yüzden de küfü temizledikten sonra tekrar oluşmasını engelleyecek önlemler almamız sağlığımız açısından çok büyük önem arz eder.

#3
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Evdeki Küf Oluşumunu Engellemek- Küfün size ve sevdiklerinize verdiği zararlar birçok şekilde görülebilir. En belirgin olanı hapşırma, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı, öksürük ve astım ataklarının başlaması gibi alerjik reaksiyonlar olabilir. Aşağıda yer alan diğer belirtiler de dikkat çekicidir: -Bağışıklık sorunları -Bulanık görme -Yorgunluk -Baş ağrısı -Eklem ağrısı -Depresyon -Hafıza zayıflığı -Ciltte tahriş -Uyku sorunları -Düzensiz kilo alıp verme -Küfe uzun süre maruz kalanlarda, kronik hastalık geliştiği tespit edilmiştir. Küfün yaydığı zehirli maddelere maruz kalmak, akciğerler, dalak ve lenf düğümlerindeki dokularda değişikliğe neden oluyor. Kronik yorgunluk sendromu gibi kronik hastalıklar, küfe uzun süre maruz kalanlarda daha fazla görülüyor. Ayrıca ışığa duyarlı olma gibi belirtiler küfe maruz kalınması ile ilişkilendirilmiştir. Küf insan vücudunda uzun süre var olduğunda, kolay kolay dışarı atılamaz ve küflü ortamdan ayrıldıktan yıllar sonra bile etkileri devam edebilir. Bazen durum kanser ve kalp hastalığı gibi hayatı tehdit eden hastalıklara neden olabilecek düzeyde ciddi bir hal alır.

#4
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Evde Küf Oluşumu Nasıl Engellenir? Her canlı organizmayı yok etmenin bir yolu vardır. Maleleuca Alternifoli (Çağ Ağacı) yapraklarından el edilen yağ, antiseptik özellikleriyle bilinir. Çay ağacı Avustralya’da Aborjinler tarafından bilimin ortaya çıkışından çok daha önce yaralara uygulanan bir yöntem olarak tarihe geçmiştir. Çok etkili bir mantar ilacı olarak bilinen çay ağacı yağı ayak ve tırnak mantarlarını, evde ve dış mekanlarda oluşan mantarları yok etmek için kullanılır. Aşağıda tarifini verdiğimiz spreyi evinizde nemden ya da başka sebeplerden oluşan küfleri yok etmek için kullanabilirsiniz.

#5
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Çay Ağacı Spreyi Malzemeler: Sprey şişesi 2 çay kaşığı çay ağacı yağı 2 çay bardağı su Hazırlanışı ve kullanımı: Su ve çay ağacı yağını sprey şişesine ekleyin. Püskürtücü başlığı takın ve karıştırmak için çalkalayın. Hazırlandıktan sonra, küflerin yayılmasını önlemek için öncelikle küf görülen yerlere, daha sonra küf oluşumuna müsait olan bölgelere püskürtün. Küflere neden olan organizmalar 24 saat içinde ölecektir. Küflerden kalan izleri kabartma tozu veya bor gibi doğal bir aşındırıcı ile silin. Spreyi küf oluşması muhtemel yerlere düzenli olarak püskürtün. Küfe maruz kaldığınız için meydana geldiğini düşündüğünüz bir sağlık sorununun belirtilerini görüyorsanız, en kısa sürede doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin

#6
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Tavandaki Küfü Çıkarma Yöntemleri - Tavanda oluşan küf lekesini çıkarmak için bez, duvar zımparası, alkol, fırça ve yoğun kıvamlı bir çamaşır suyu bize yeterli olacaktır. Uygulanışına gelince; öncelikle tavandaki küfün oluştuğu bölgeyi kuru bir bez ile küfün tamamen temizlendiğinden emin olana dek sileriz. Bu aşamada mikro fiber bir bez kullanırsak işimiz kolaylaşır ve bu kalıntılar daha kolay çıkar. Kalıntıların tam olarak çıktığından emin olduktan sonra nalburlardan ve yapı marketlerden temin edebileceğimiz bir malzeme olan duvar zımparasını kullanmalıyız. Duvar zımparası tavanın boyasına nüfus etmiş ve bezle çıkarma imkanımız olmayan kalıntıları da tavandan çıkarmamızı sağlayacaktır. Ancak küflenen bölge kolay dökülür bir yapıya sahip olacağı için zımparalama işinin fazla baskı uygulanmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Zımpara işlemi bittikten sonra kalıntının olduğu bölgeye alkol ile müdahale edilmesi uygulamanın yapıldığı bölgenin daha kolay havalanmasına ve kuru kalmasına yardımcı olacaktır. Alkole batırılmış bir bez ile de bu bölge tekrar silinmeli ve birkaç dakika alkol bu alanda bekletilmelidir. Daha sonra son olarak bir kez daha kuru bir bez yardımıyla silersek küf oluşumundan ve lekelerinden tamamen kurtulmuş oluruz.

#7
Foto - Evde, duvarlarda küf oluşması nasıl önlenir? Kış aylarında tavanlarda oluşan küf: Hayat kurtaran 3 yöntemler

Çamaşır Suyu Kullanımı- Küf kalıntılarından ve lekelerinden bu yöntemlerle kurtulduktan sonra alternatif olarak uygulanabilecek bir önleme yöntemi de çamaşır suyu kullanımıdır. Küflenme olayı küf mantarlarının oluşması ve yayılması şeklinde meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için küf mantarı oluşumunun da bir şekilde önüne geçmeliyiz. Bu konuda bize en çok yardımcı olacak maddelerin başında da yoğun kıvamlı çamaşır suları gelir. Çamaşır suyu formülü gereği küf mantarlarının oluşumunu engellemektedir. Bu yüzden de temizlikten sonra bu bölgeyi yoğun kıvamlı bir çamaşır suyu ile temizlersek ve tekrar kuru bir bezle silersek hem bu oluşumların meydana gelmesini engellemiş, hem de kötü kokusundan kurtulmuş oluruz.

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