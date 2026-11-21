Yargıtay, ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren bir karara daha imza attı. 2005 yılından beri aynı dükkanda kiracı olan bir kişiyle 2018'de imzalanan sözleşme ve ardından 2021’de yapılan zam tartışma konusu oldu. Mal sahibi düşük bulduğu kira bedelinin yeni bir zamla bölgedeki emsalleri ile eş değere çıkarılması talebiyle açtığı davada, sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olması nedeniyle hangi tarihin esas alınacağı tartışması yaşandı. Yalnızca yeni sözleşmenin tarihine bakılamayacağına hükmeden Yargıtay, kiracının dükkana ilk girdiği tarihin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.