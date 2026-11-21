Gram altın yatırımcısına açık uyarı: İslam Memiş, tarih ve rakam verdi Gram altındaki geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, 2026 yılını altın yatırımcıları açısından biriktirme dönemi olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Altın tarafındaki düşüncem belli; burada çizgimi bozmadan aynı düşüncemi korumaya ve savunmaya devam ediyorum. 2026 yılı toplama yılıdır benim nazarımda. 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapmaya devam ediyorum. Tekrar gram altın tarafında, ons altın tarafında yaşanacak geri çekilmelerde eline nakit geçenler için iyi bir fırsat sunmuş oldu. Tekrar baskılanma süreci devam eder. Gram altın yatırımcısına açık uyarı: İslam Memiş, tarih ve rakam verdi Altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış yönünde bir değerlendirme yapmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söyledi. Memiş, altın yatırımına ilişkin görüşünü şu sözlerle açıkladı: "Altın satılır mı?" sorusunun cevabı bende hayır, kesinlikle hayır. "Altın alınır mı?" sorusunun cevabı bende evet."