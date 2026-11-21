İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle ben yıl içinde aşağı yönlü bir baskılanma olacağını, tekrar bu fiyatların kalıcı olmayacağını sık sık ifade etmiştim. Nihayetinde 5.600 dolar seviyesi savaş manipülasyonu ile birlikte o düşüş trendini tekrar başlatmış oldu. Altın vuruştan bahsetmiştim yıl içinde; bu sefer aşağı yönlü bir altın vuruş yapacaklarını ifade etmiştim. 5.600 dolar seviyesinden 3.880 dolar seviyesine kadar geriledi, bu altın vuruşu gerçekleştirdi. Ancak tekrar 3.880 dolar seviyesinin altında bir rakam bekliyor muydum? Şahsen beklemiyordum, benim de beklentimin aşağısında bir rakam var. Tekrar 3.650 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim."