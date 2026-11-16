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'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

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'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

COP31 kapsamında Antalya’ya gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Bakan Chris Bowen’ın konaklama, VIP ulaşım ve kahve giderleri ülke gündeminde tartışmalara neden oldu.

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Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen'ın COP31 için Türkiye'de yaptığı harcamalar ülkede gündem oldu.

#2
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

İngiltere merkezli The Daily Telegraph'ın haberine göre Albanese ve Bowen, Antalya'daki COP31 süresince Belek'te bulunan beş yıldızlı Xanadu Resort High Class Belek'te konakladı. Özel plajı, Antik Roma temalı havuzları ve lüks olanaklarıyla dikkat çeken otel için yapılan harcamalar, muhalefetin eleştirilerine konu oldu.

#3
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Albanese'in ofisi, 190 kişilik heyetin toplam konaklama giderini ve otelle konferans alanı arasındaki VIP transfer masraflarını paylaşmadı. Yapılan açıklamada, harcamaların olağan süreçte beyan edilerek raporlanacağı ifade edildi. Ancak harcamalar, Avustralya'nın kamu ihale portalı AusTender verilerine yansıdı.

#4
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Belgelere göre Bowen'ın bakanlığı, konaklama ve toplantı hizmetleri için Coral Seyahat A.Ş. ile 872 bin 682 dolarlık sözleşme imzaladı. Türkiye merkezli bir etkinlik yönetimi şirketine verilen iki ayrı sözleşmenin toplam bedelinin ise yaklaşık 1,3 milyon dolar olduğu kaydedildi. Zirve süresince otelde standart bir odanın gecelik fiyatının bin 262 ila 2 bin 93 dolar arasında değiştiği belirtildi.

#5
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Avustralya heyetinin harcamalarında kahve faturası da tartışma konusu oldu. İhale kayıtlarına göre Avustralya Pavyonu ve Delegasyon Ofisi'ne kahve hizmeti verilmesi için Türkiye merkezli Espresso Akademi Gıda Danışmanlık Sanayi ve Ticaret ile 32 bin dolarlık sözleşme yapıldı.

#6
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Ancak muhalefetin enerji ve emisyon azaltma sözcüsü Dan Tehan, harcamalara sert tepki gösterdi. Brezilya'da düzenlenen önceki iklim zirvesinin toplam maliyetinin 1,5 milyon dolarla sınırlandırıldığını hatırlatan Tehan, Türkiye'deki harcamaları "affedilemez" olarak nitelendirdi. Tehan, Bowen'ın kahvesini yanında getirmesi gerektiğini savunarak hükümeti vergi mükelleflerinin parasını israf etmekle suçladı. Bakanın özür dilemesi ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

#7
Foto - 'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Toros Dağlarına bakan otelde konaklayan heyet için 14 farklı bar ve restoran, 18 delikli golf sahası, tenis kortları ve Uzak Doğu masajlarının sunulduğu spa merkezi gibi imkanlar bulunuyor. Lüks odalarda şampanya ve özel uşak hizmeti de sunuluyor. Başbakan Albanese cuma günü Türkiye'den ayrılırken, İklim Değişikliği Bakanı Bowen'ın en az bir hafta daha aynı lüks otelde kalacağı bildirildi.

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