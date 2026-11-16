'Türkiye' faturası Avustralya'da ortalığı karıştırdı

Belgelere göre Bowen'ın bakanlığı, konaklama ve toplantı hizmetleri için Coral Seyahat A.Ş. ile 872 bin 682 dolarlık sözleşme imzaladı. Türkiye merkezli bir etkinlik yönetimi şirketine verilen iki ayrı sözleşmenin toplam bedelinin ise yaklaşık 1,3 milyon dolar olduğu kaydedildi. Zirve süresince otelde standart bir odanın gecelik fiyatının bin 262 ila 2 bin 93 dolar arasında değiştiği belirtildi.