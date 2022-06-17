Ev sahiplerinden yeni hamle! Sınırı 3 formülle aşıyorlar

Emlak seri ilan platformu Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, emlak ilan sayılarında ciddi düşüşler olmadığını, ancak uygulamada farklı yollar arandığını söyledi. İdikat, “Tüm ev sahipleri için geçerli olmasa da piyasada şöyle durumlar var; Kiracı ve mülkün sahibi bugün anlaşsalar da, kira sözleşmesine 5 ya da 15 Temmuz yazıyorlar. Bu yolla ev sahibi 1 yıl sonra sözleşme yenileme zamanı geldiğinde, yüzde 25’in üzerinde bir zam yapma hakkı elde ediyor” dedi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiraya sınırlamanın yeni kiraya verilecek evlerde fiyat artışına yol açtığını söyledi. Aşa, “Mülk sahibi temmuz sınırlamasına takılmamak için bugünlerde evini kiraya vermiyor, bekliyor. Kiraya veren de şimdiden fiyat artışına gitti” ifadelerini kullandı. Bünyesinde 250 emlak ofisi olan MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş ise sınırlama sonrası emlak piyasasında yaşananları şöyle anlattı: “Düzenleme 11 Haziran’da yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana yapılan sözleşmelerde ev sahibi gerçek tarihi yazmıyor. Çünkü zam sınırına takılmak istemiyor. Evi 10-30 Haziran döneminde kiraya verse de sözleşme başlangıç tarihine 1 Temmuz sonrasını yazıyor. Bir diğer önemli konu da kira artışları. Mevcut kiracı korundu ama piyasada kira artışı hız kesmiyor. Mesela bir ofisimizde ev 6 bin liradan kiraya verilecekti. Ev sahibi zam sınırlamasını duyunca tedirgin oldu, 8 bin liraya çıkardı.” Kiracılı evlerin satışına da değinen Taş, “Evinde eski kiracısı olan istediği zammı yapamıyor. Konut satış fiyatları da yükseldiği için evini satmayı tercih ediyor” dedi.