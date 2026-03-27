  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Trump’a sunuldu bile” deniliyor! İran’la barış görüşmeleri devam ederken, ABD’den benzeri görülmemiş hamle Hamlemizi tüm dünya merak ediyordu! Türk gemisine saldırıyla ilgili Dışişleri’nden flaş açıklama Ev sahipleri dikkat! 31 Mart’a kadar ödemeyen yandı: Hiç bilinmeyen o gelir de vergiye tabi CHP’li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan dahil 11 gözaltı Altın fiyatları yükselişte! Bir seçim anketi daha açıklandı! Her şey birkaç ayda oldu: CHP ile AK Parti arasında şaşırtan sonuç İsrail’in övündüğü ‘kalkanı’ kevgire döndü, Yunanistan çıldırdı! Türkiye’ye karşı hayata geçirecekleri projeyi topa tuttular Türkiye'nin Eurofighter imzası ülkeyi gerdi: 'Devasa anlaşma' diyerek duyurdular Ankara doğumlu bakan Hollanda'yı birbirine kattı! 'Erdoğan'la aram iyi, beni buralarda bırakın' diyordu! Rusya reddetti o ismi Türkiye'ye yolladı
Yeniakit Publisher
Ev sahipleri dikkat! 31 Mart’a kadar ödemeyen yandı: Hiç bilinmeyen o gelir de vergiye tabi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev sahipleri dikkat! 31 Mart'a kadar ödemeyen yandı: Hiç bilinmeyen o gelir de vergiye tabi

Gayrimenkul sahipleri için kritik beyanname dönemi 31 Mart'ta sona ererken, vergi dairesinden milyonlarca kişiyi ilgilendiren "reklam geliri" uyarısı geldi. Sadece kira değil, apartman dış cephesine asılan reklamlar ve çatıdaki baz istasyonlarından elde edilen kazançların da 330 bin TL'lik sınırı aşması durumunda bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu gizli gelir kalemlerini beyan etmeyen mülk sahiplerini; ağır usulsüzlük cezaları, vergi ziyaı ve gecikme faizleri bekliyor.

2025 yılına ait kira ve gayrimenkul gelirlerinin beyan süresi 31 Mart 2026'da sona eriyor. Bu tarihe kadar gelir vergisi beyannamesini vermeyen mükellefler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Beyanname yükümlülüğü yalnızca konut kira gelirleriyle sınırlı değil. Vergi uzmanı ve mali danışman Deniz Eresen, Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca belirli sınırı aşan tüm gayrimenkul sermaye iratlarının vergiye tabi olduğunu belirtiyor.

Birçok ev sahibinin gözden kaçırdığı bir detay olarak apartmanların dış cephelerinden elde edilen reklam gelirleri de beyan kapsamında yer alıyor. Bir binanın dış cephesinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi durumunda elde edilen kazanç kat malikleri arasında paylaştırılıyor ve gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendiriliyor.

Benzer şekilde vergilendirilmesi gereken diğer ortak alan gelirleri de bulunuyor: Apartman dış cephesine asılan reklam panoları ve afişlerden elde edilen gelir Çatılara veya ortak alanlara kurulan baz istasyonlarından sağlanan kazanç Binanın ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesinden elde edilen gelir Her kat malikinin kendi payına düşen tutar belirlenen beyan sınırını aşarsa bireysel olarak beyanname vermesi gerekiyor.

2025 yılı için beyan sınırı 330 bin TL olarak belirlendi. Faiz, kira ve diğer gelir kalemlerinin toplamı 330 bin TL'yi aşarsa beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor. Toplam gelir bu sınırın altında kalırsa beyan zorunluluğu bulunmuyor. Reklam veren şirketler de bu süreçte vergi yükümlülüğü taşıyor. Şirketler, ev sahiplerine veya kat maliklerine yaptıkları reklam ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yaparak doğrudan Maliye'ye aktarıyor. Böylece verginin bir kısmı kaynakta tahsil edilmiş oluyor.

Ancak stopaj yapılmış olması ev sahibinin beyanname verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Toplam gelir beyan sınırını aşıyorsa beyanname verilmesi ve ödenen stopajın mahsup edilmesi gerekiyor. 31 Mart tarihine kadar beyanname vermeyen mükelleflere usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi yaptırımlar uygulanabiliyor. Ev sahiplerinin kira gelirlerinin yanı sıra apartman ortak alanlarından elde ettikleri gelirleri de gözden geçirerek beyan sınırını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23