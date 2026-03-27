Ev sahipleri dikkat! 31 Mart’a kadar ödemeyen yandı: Hiç bilinmeyen o gelir de vergiye tabi

2025 yılı için beyan sınırı 330 bin TL olarak belirlendi. Faiz, kira ve diğer gelir kalemlerinin toplamı 330 bin TL'yi aşarsa beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor. Toplam gelir bu sınırın altında kalırsa beyan zorunluluğu bulunmuyor. Reklam veren şirketler de bu süreçte vergi yükümlülüğü taşıyor. Şirketler, ev sahiplerine veya kat maliklerine yaptıkları reklam ödemeleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yaparak doğrudan Maliye'ye aktarıyor. Böylece verginin bir kısmı kaynakta tahsil edilmiş oluyor.