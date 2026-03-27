Ev sahipleri dikkat! 31 Mart’a kadar ödemeyen yandı: Hiç bilinmeyen o gelir de vergiye tabi
Gayrimenkul sahipleri için kritik beyanname dönemi 31 Mart'ta sona ererken, vergi dairesinden milyonlarca kişiyi ilgilendiren "reklam geliri" uyarısı geldi. Sadece kira değil, apartman dış cephesine asılan reklamlar ve çatıdaki baz istasyonlarından elde edilen kazançların da 330 bin TL'lik sınırı aşması durumunda bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu gizli gelir kalemlerini beyan etmeyen mülk sahiplerini; ağır usulsüzlük cezaları, vergi ziyaı ve gecikme faizleri bekliyor.