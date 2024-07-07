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Spor
4
EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

2024-07-07 08:45:49
EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri belli oldu.

#1
Foto - EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

#2
Foto - EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti.

#3
Foto - EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle: 9 Temmuz Salı 22.00 İspanya - Fransa 10 Temmuz Çarşamba 22.00 Hollanda - İngiltere

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