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Spor
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Euro 2020'de Avusturya'ya İtalya darbesi

2021-06-27 01:12:42
Euro 2020'de Avusturya'ya İtalya darbesi

Euro 2020 son 16 turunda İtalya, Avusturya'yı uzatma devresinde attığı gollerle devirerek çeyrek finale yükseldi.

#1
Foto - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile İtalya, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile İtalya, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Çekişmeli geçen ve 2. yarıda Avusturya'nın bir golünün VAR nedeniyle iptali sonrası karşılaşmada uzatmalara gidildi.

Çekişmeli geçen ve 2. yarıda Avusturya'nın bir golünün VAR nedeniyle iptali sonrası karşılaşmada uzatmalara gidildi.

#3
Foto - Turu getiren goller uzatmalarda geldi

Turu getiren goller uzatmalarda geldi

#4
Foto - 95. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle öne geçen İtalya, 105.. dakikada da Matteo Pessina, kaydettiği golle Avusturya'nın ümitlerini bitirdi.

95. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle öne geçen İtalya, 105.. dakikada da Matteo Pessina, kaydettiği golle Avusturya'nın ümitlerini bitirdi.

#5
Foto - 114. dakika da ise Avusturya, Sasa Kalajdzic'in golüyle yeniden ümitlendi.

114. dakika da ise Avusturya, Sasa Kalajdzic'in golüyle yeniden ümitlendi.

#6
Foto - Ancak İtalya bu skorla çeyrek finale yükseldi: 2-1

Ancak İtalya bu skorla çeyrek finale yükseldi: 2-1

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