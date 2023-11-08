Eti ayrı tüyü ayrı satılıyor! Kapış kapış gidiyor tanesi 1200 TL

"Yaz mevsiminde büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüylerini yolup, iç organlarını temizliyoruz. Kazın çöpe atılan hiçbir organı yok. Tüyü, ayağı, boynu, kafası, kanadı, ciğerini de değerlendiriyoruz. İç organlarını ayırdığımız kazlar daha sonra tuzlanır, sabah ve akşam ayazında kuruturuz. Kaz etinin kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş aldığı zaman tadını bozduğu için güneşli havalarda üzerlerini örtüyoruz. Büyümesi, beslenmesi, bakımı oldukça zahmetli olduğu için fiyatı da ister istemez pahalı oluyor. Doğal yöntemlerle kesilerek kurutulan kaz eti lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahiptir. Kazların bir kısmını bizler kışlık ihtiyaçlarımız için muhafaza ediyoruz, il dışındaki akrabalara gönderiyoruz kalanları ise satıyoruz."