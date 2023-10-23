ETB’den mor patates ilgisi

Besin değeri yüksek şifa deposu mor patatesin dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten Eskişehir Kadın Eli Koop. Başkanı Hayriye Kuşçu ise, “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var. Biz mor patatesin ülkemizde üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız” dedi. Mor patatesin İnka medeniyetinde kral ve kraliçelerinin yiyeceği olarak bilindiğini hatırlatan Kuşçu, ‘Erzurum’da üretim sahalarını gezdik ve çok verimli olduğunu gördük. Katma değeri yüksek olan bu ürünün bütün kadın çiftçilerimize faydalı olması için ön ayak olduk. Ticaret Borsası Başkanımız Hakan Oral, Erzurum’da üreticinin daha kazançlı, katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için sürekli projeler geliştiriyor. Bu anlamda yolumuz kesişti. Başkanımızı mor patates tarlalarını yerinde görmeleri için, çıkan ürünleri yakından tanımaları için buraya davet ettik. Kendileri Erzurum’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırabilmek için hemen geldiler. Üretilen mor patatesleri beraber hasat edip, akademisyen ve Kadın Kooperatifinden arkadaşlarla beraber incelemesini yaptılar. İnşallah bu ürünün Erzurum’a kazandırılmasında bizim de katkımız olur” diye konuştu.