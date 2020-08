Et her ne kadar beslenmemiz için elzem olsa da fazlası vücutta çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. "Zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı ayıran dozdur" diyen Paracelsus, yaşadığı yüzyılda vücuda alınan her şeyde ölçülü olunması gerektiğini belirtmiş. Gelin; birlikte fazla et tüketmek hangi hastalıklara yol açıyor, inceleyelim.