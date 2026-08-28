Dr. Hüseyin Yeltin’den Kazakistan seçimleri analizi: Sandıktan Tokayev çıktı, ancak asıl soru başka
Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilen Kurultay seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yeni dönemin 145 sandalyeli tek meclisli yasama organında Adilet Partisi, oyların yüzde 71,17’sini alarak 110 milletvekili çıkardı. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,08 olarak gerçekleşirken, beş siyasi parti yüzde 5’lik seçim barajını aşarak Kurultayda temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre Auıl Partisi 10, Respublica Partisi 9, Ak Jol Demokratik Partisi ile Genel Ulusal Sosyal Demokrat Parti ise 8’er sandalye elde etti. Kazakistan Halk Partisi yüzde 3,11, Baytak Yeşiller Partisi ise yüzde 1,07 oy alarak seçim barajının altında kalırken Adilet Partisi, yeni Kurultayda tek başına ezici bir çoğunluk sağlamış oldu. Bu kapsamda Kazakistan’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Dr. Hüseyin Yeltin, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in siyasi çizgisini temsil eden Adilet Partisi’nin yüzde 71’i aşan oy oranıyla elde ettiği zaferin, sıradan bir seçim başarısının ötesinde anlamlar taşıdığını belirtti.