Dr. Hüseyin Yeltin’den Kazakistan seçimleri analizi: Sandıktan Tokayev çıktı, ancak asıl soru başka

Yeltin, protestoların ardından “Eski Kazakistan” olarak nitelendirilen elitlerin tasfiye edilmesinin, Tokayev açısından sıradan bir iktidar değişiminin ötesine geçtiğini belirterek, bu sürecin yeni iktidar mimarisinin kurulmasında kurucu bir dönem haline geldiğini vurguladı. “Yüzde 71 sadece aritmetik bir veri değil” Adilet Partisi’nin yüzde 71’i aşan oy oranının yalnızca sayısal bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Yeltin, seçim sonucunun parlamentodaki dengelerin büyük ölçüde Tokayev lehine konsolide edildiğini gösterdiğini dile getirdi. Barajı aşarak meclise giren diğer siyasi aktörlerin de mevcut yönetimle genel olarak uyumlu bir çizgide bulunduğuna dikkat çeken Yeltin, Kazakistan’daki siyasi tablonun klasik iktidar-muhalefet rekabetinden farklılaştığını savundu. Yeltin, “Ortada merkezinde Tokayev’in yer aldığı, çevresinde ise farklı tonların konumlandığı bir ‘kontrollü çoğulculuk’ görünümü bulunuyor” ifadelerini kullandı. Yeni anayasal düzenin ilk büyük sınavı Dr. Hüseyin Yeltin, Kazakistan’daki dönüşümün yalnızca siyasi kadrolarla sınırlı kalmadığını, kurumsal yapının da köklü biçimde yeniden şekillendiğini belirtti. İki meclisli yapıdan tek meclisli Kurultay sistemine geçişin mart ayında yapılan referandumla kabul edildiğini ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yeltin, 23 Ağustos’taki seçimlerin yeni anayasal düzen açısından da önemli bir meşruiyet sınavı niteliği taşıdığını ifade etti. Sandığın varlığının tek başına rekabetçi demokrasi anlamına gelmediğine dikkat çeken Yeltin, demokratik meşruiyetin sahici siyasi alternatiflerin yarışabilmesine de bağlı olduğunu vurguladı. AGİT gözlemcilerinin değerlendirmelerine de işaret eden Yeltin, seçimde yer alan aktörlerin büyük bölümünün Cumhurbaşkanı Tokayev’in politikalarına destek vermesinin, siyasi rekabet alanının sınırlarını ortaya koyduğunu kaydetti.