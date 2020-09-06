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Medya
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi

2020-09-06 15:12:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi

ATV'de 6. sezona başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ölüm haberi geldi.

#1
Foto - 5. sezona Ünal Kaptan karakterini oynayan Tarık Ünlüoğlu'nun vefat acısıyla başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sanki tarih yeniden tekerrür etti.

5. sezona Ünal Kaptan karakterini oynayan Tarık Ünlüoğlu'nun vefat acısıyla başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sanki tarih yeniden tekerrür etti.

#2
Foto - Ekim ayında 6. sezonuna başlaması beklenen dizide Teoman Yıldıran karakterini oynayan Birol Ünel, hayatını kaybetti.

Ekim ayında 6. sezonuna başlaması beklenen dizide Teoman Yıldıran karakterini oynayan Birol Ünel, hayatını kaybetti.

#3
Foto - 59 yaşındaki oyuncu Ünel'in uzun yıllardır alkol ve kanser ile mücadele ettiği belirtildi. 1968 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelen Birol Ünel, 2017'de katıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7 bölüm rol aldı. Ünel'in son dizisi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu.

59 yaşındaki oyuncu Ünel'in uzun yıllardır alkol ve kanser ile mücadele ettiği belirtildi. 1968 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelen Birol Ünel, 2017'de katıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7 bölüm rol aldı. Ünel'in son dizisi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu.

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