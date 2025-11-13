DHA Giriş Tarihi: Eşini kaybettiği hastalık sürecinde bulamamıştı! Şimdi üreticisi oldu
Sivas'ta beyin tümörü teşhisi konulan eşi Hamza Çam'ı 2017 yılında kaybeden Neziha Çam (40), tedavi sürecinde alternatif tıp uzmanlarının önerdiği safran bitkisine ulaşmakta zorluk yaşadı. Eşini kaybettikten sonra bu bitki ile ilgili araştırmalar yapan Çam, yaşadığı Kerimmümin köyündeki 2 dönümlük arazisine safran ekti. Eylül ayında ektiği safranın 2 ay sonra hasadını yapan Neziha Çam, "Eşimi kaybettim. Bu süreçte geç kaldık. 'Ben bir şey yapmalıyım ve çare arayanlara çare olmalıyım' diyerek bu bitkinin ekimine başladım" dedi.