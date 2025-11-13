Eşini kaybettiği hastalık sürecinde bulamamıştı! Şimdi üreticisi oldu

Çiçeklenmesi çok güzel oldu ve iklim şartlarına çok güzel uyum sağladı. Bununla beraber Ticaret Sanayi Odası'na başvuru yaptım. Bir proje sundum ve oradaki başkanlarımız da bana gayet inanarak ve güvenerek destek oldular. Bana finansman destek sağladılar. Ticaret Sanayi Odası'yla beraber, Tarımda Kadın Evi Projesi'yle bu iki dönümlük araziye ekimimizi bu sefer de profesyonel olarak yaptık. Çiçeklenmemiz şu anda devam ediyor. Hasadımız, bundan yaklaşık 15-20 gün önce başladı. Hala devam ediyor. Bir hafta kadar da yine devam edecek gibi görünüyor. Bir yılda 1 ay süre içinde hasat ediliyor. Ekim'in 15'i ile Kasım'ın 15'i arasında hasat sürecimiz var. Ondan sonra da zaten safran tekrar uykuya geçiyor. Gelecek yıl tekrar ekime kadar kendini büyüterek, çoğaltarak devam ediyor" dedi.