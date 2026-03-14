Taksilerde yeni dönem: Bunu yapmayana ceza!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taksilerde yeni dönem: Bunu yapmayana ceza!

Ticari taksilerde gerçek usulde vergilendirme şartları bugünden itibaren Taksi Mali Cihazı'yla birlikte devreye resmen devreye girdi. Fiş almadan inen müşteriler tespit edildiğinde ceza kesilecek.

Taksi sektörünü kara kara düşündüren düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Bundan sonraki süreçte ticari taksi plakası alan ve taksimetresini değiştiren kişiler araçlarına taksimetreyle senkron çalışacak ve her müşteri için otomatik olarak fiş/fatura üretecek Taksi Mali Cihazı'nı aracına takması gerekiyor.

KAZANÇLARININ YÜZDE 45'İ VERGİYE GİDECEK Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.

TAKSİ PLAKALARI YERİNDE SAYIYOR Pandemi öncesinde 3-4 daire satın alan taksi plakası bugün günümüzde İstanbul'da ortalama bir semtte tek daire alamayacak kadar geriledi. Plaka fiyatları yaklaşık 10 milyon lira seviyesinde. Bunun vergisi de kesilince ortalama olarak 8 milyon liraya satılmış oluyor.

YENİ PLAKA ALANLAR VE TAKSİMETRESİNİ DEĞİŞTİRENLER HEMEN TAKTIRACAK Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenlerin Taksi Mali Cihazı'nı edinip kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcutta taksi plakası olanlar içinde 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre verildi.

TAKSİMETRE TEK BAŞINA ÇALIŞMAYACAK Taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI SONA ERİYOR Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak./

