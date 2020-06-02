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Ekonomi
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Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar nelerdir? Yardım için nereye başvuru yapılır?

2020-06-02 18:10:11
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar nelerdir? Yardım için nereye başvuru yapılır?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar için ne yapılmalıdır? Kadınlar ölen eşlerinin maaşlarını alabilir mi? Eşi ölen ve çalışmayan ev hanımları, bir dayanak aradıkları için eşlerinin maaşlarını alıp alamayacaklarını araştırıyor. Devlet tarafından, sigortalı ve sigortasız işçi olarak ayrılıyor. Peki ama ölen eşin yardımını kimler alabilir? Sigortalı veya sigortasız vefat eden kişiler, eşlerine maaş bırakabilir mi? İşte detaylar...

#1
Foto - Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için nereye başvuruda bulunabilirim? İkamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için nereye başvuruda bulunabilirim? İkamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

#2
Foto - YARDIM BAŞVURUSUNDAN NE KADAR PARA ALINIR? Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

YARDIM BAŞVURUSUNDAN NE KADAR PARA ALINIR? Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

#3
Foto - BOŞANDIKTAN SONRA ÖLEN EŞLERDEN YARDIM ALINABİLİR Mİ? Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikâhlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde sonradan evlenen kadınlar da bu parayı alamazlar.

BOŞANDIKTAN SONRA ÖLEN EŞLERDEN YARDIM ALINABİLİR Mİ? Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikâhlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde sonradan evlenen kadınlar da bu parayı alamazlar.

#4
Foto - YARDIM NE ZAMAN VERİLİR? Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.

YARDIM NE ZAMAN VERİLİR? Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.

#5
Foto - Bu yardımın ortadan kalması için, eşin tekrar başka biriyle evlenmesi ve muhtaçlık durumunun ortadan kalkması gerekir. Durumu iyi olan kişi, bu yardımdan yararlanamaz.

Bu yardımın ortadan kalması için, eşin tekrar başka biriyle evlenmesi ve muhtaçlık durumunun ortadan kalkması gerekir. Durumu iyi olan kişi, bu yardımdan yararlanamaz.

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