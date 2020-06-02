Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar nelerdir? Yardım için nereye başvuru yapılır?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar için ne yapılmalıdır? Kadınlar ölen eşlerinin maaşlarını alabilir mi? Eşi ölen ve çalışmayan ev hanımları, bir dayanak aradıkları için eşlerinin maaşlarını alıp alamayacaklarını araştırıyor. Devlet tarafından, sigortalı ve sigortasız işçi olarak ayrılıyor. Peki ama ölen eşin yardımını kimler alabilir? Sigortalı veya sigortasız vefat eden kişiler, eşlerine maaş bırakabilir mi? İşte detaylar...