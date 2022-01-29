Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB'ye

İBB'nin projeyi dış krediyle yapmak için yatırım programına girmesini istediğini bildiren Göksu, şöyle devam etti: "Bu dış kredi Türkiye'nin genel büyük borç stokunda gözükecek. Yani bir proje Cumhurbaşkanı'na giderken proje yapılsın mı, yapılmasın mı, diye gitmiyor. 'Ben kredi kullanmak istiyorum.' diye gidiyor. Bu proje Strateji ve Bütçe Başkanlığına gelemiyor çünkü hazır değil. Sanki bir imza atılsa hemen metroya başlayacakmış. İmza atılsa bile bir defa senin kesin projen yok, uygulama projesi yapacaksın. Bir projenin uygulama projesini yapmanın süresi bir yıl. Sonrasında borçlanmak için meclisten yetki alacaksın. İhalesini yapıp o gün imzalanmış olsa dahi en erken 2023'ün sonunda başlar." Göksu, İBB yönetiminin bugüne kadar projesini hazırladığı tek bir metro projesi bulunmadığı gibi engellenen bir projesinin de olmadığını kaydetti. - "Cevap alamadığımız için hayır dedik" Bugüne kadar İBB Meclisine gelen dosyalardan örnekler veren Göksu, şunları aktardı: "AK Parti döneminde meclise 3 yılda 6 bin 504 dosya gelmiş, CHP 1871'ine hayır demiş. CHP döneminde 3 yılda 4 bin 64 dosya gelmiş. Biz sadece 90 tanesine hayır demişiz. Büyükçekmece Albertos Parkı'nı imara açıyorlardı, açtırmadık. Yeşil alanları satıyorlardı, sattırmadık. Suya fahiş zam yapıyorlardı, yaptırmadık. Bir de bu CHP'liler LGBT işini çok seviyorlar. LGBT gibi birim kurmak istiyorlar, reddettik. AK Parti döneminde 5 yılda 22 borçlanma dosyası gelmiş. CHP 20'sine hayır demiş. 'Borçlanmak ihanettir.' diyorlardı, CHP döneminde 50 borçlanma dosyası gelmiş, sadece bir tanesine 'Hayır.' demişiz. O da ticari harcamayla ilgili bir şeydi. 'Bu parayı niye harcayacaksın?' diye sorduk. Cevap alamadığımız için hayır dedik." İBB'ye merkezi bütçeden 2021 yılında hesaplamaların 6 milyar lira üzerinde yaklaşık 26 milyar para geldiğini anlatan Göksu, buna rağmen İBB yönetiminin "Engelleniyoruz" algısı oluşturmaya çalıştığını kaydetti. - İBB'nin borç stoku 73 milyara çıkıyor İBB'nin CHP'li yönetime yaklaşık 28,5 milyar borçla devredildiğini belirten Göksu, "28 milyar borcun, yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ emanetleriydi. 5,2 milyarı ise müteahhitlere olan borç. Geriye kalan 17 milyar da 30 yıla yayılmış borçlardı. 30 Ekim 2021 itibarıyla İBB'nin kesinleşmiş borcu 41 küsur milyar. Yıl sonu itibarıyla talep edilenler, onayı çıkanlar, onayı bekleyenlerle beraber İBB'nin borç stoku 73 milyara çıkıyor. İBB'yi batırıyorlar. Çünkü bunlar 2024'te olmayacaklarını biliyorlar. Eğer 2024'te yeniden İstanbul'da olmayı hayal eden bir belediye olsa, bu belediyeyi böyle bir ekonomik çöküntü içerisine sokmaz. Günü kurtarmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Göksu, İBB'nin 43,6 milyar bütçeye sahip bir ajans olduğunu belirterek 40 binden fazla yeni eleman alınınca işinden atılan binlerce insana kıdem tazminatı ödeneceğini, reklama harcandığında da metroya para bulunamayacağını, dış krediyle yapmaya mahkum olunacağını vurguladı. İstanbul'da yaşanan taksi sorunu ve İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifini de değerlendiren Göksu, taksilerin verimlilik oranının önemine işaret etti. Dünyadaki büyük kentlerde taksi verimlilik oranının yüzde 65'ler seviyesinde bulunduğunu, İstanbul'da bunun yüzde 39 olduğunu bildirdi. Kentte bu oranın yüzde 60'a çıkması halinde ilave 9 bin yeni taksi kadar etki edeceğini anlatan Göksu, verimliliği artıracak yazılım, denetim ve eğitimin yapılması gerektiğini söyledi. - "Biz bunları eskiden İBB'de faaliyet olarak bile anlatmazdık" İBB'nin seçimden bu yana geçen sürede vaatlerini gerçekleştiremediğini, sadece reklam ve manipülasyon alanında başarılı olduğunu ifade eden Göksu, şunları kaydetti: "İBB'nin bir tane ihalesini yaptığı metro projesi var mı? Bir tane yaşam vadisi projesi var mı? Bir tane yeni ürettiği otopark var mı? İBB'nin şu anda proje diye söylediği, 'yaptım' dediği süt meselesi var. 0-4 yaş çocukları olan annelere ücretsiz toplu taşıma için mecliste biz yetki verdik. 150 kreş yapacaklarını söylediler, 30 tanesi yapıldı. Önce bedava olacağı söylendi sonra paralı olduğu ortaya çıktı. Biz bunları eskiden İBB'de faaliyet olarak bile anlatmazdık. İBB deyince insanların akıllarına musluk takma töreni, temel atmama töreni, Fazilet Durağı yalanı, şimdi de kar gelecek."