  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
14
Esed'den büyük kalleşlik

2021-07-03 11:08:13
Esed'den büyük kalleşlik

Suriye'de eli kanlı Beşşar Esed rejimi sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına devam ediyor.

#1
Foto - Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

#2
Foto - Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

#3
Foto - Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

#4
Foto - İDLİB'DE SON DURUM!

İDLİB'DE SON DURUM!

#5
Foto - Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

#6
Foto - Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

#7
Foto - Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

#8
Foto - Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

#9
Foto - Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

#10
Foto - 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

#11
Foto - - Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

- Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

#12
Foto - - Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

- Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

#13
Foto - - Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

- Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü -

Hipokrat yeminindeki sapkın ifadelere bir üniversite daha son verdi!
Eğitim

Hipokrat yeminindeki sapkın ifadelere bir üniversite daha son verdi!

Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de öğrencilere yaptırılan Hipokrat yemininden cinsel yönelim ifadesini çıka..
CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!
Gündem

CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

Valiliğe kurban bağışı toplanması için izin başvurusu yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Vakfı'nın, 16 Haziran'da verdiği ba..
Sualtı petrol boru hattında patlama! Denizdeki 'ateş topu' ürküttü
Dünya

Sualtı petrol boru hattında patlama! Denizdeki 'ateş topu' ürküttü

Meksika'da sualtı boru hattında meydana gelen patlamanın ardından petrol sızıntısı yaşandı. Denizde oluşan devasa ateş topu ürküttü...
Koza Altın'dan rekor üstüne rekor
Ekonomi

Koza Altın'dan rekor üstüne rekor

Fetullahçı teröristler tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen Koza Altın büyüme..
Şirin Payzın'dan şaşırtan eşcinsel tepkisi! O bile isyan etti
Gündem

Şirin Payzın'dan şaşırtan eşcinsel tepkisi! O bile isyan etti

Eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilinin camını açarak maganda tavırlarla silah sıkmasına tepki gösteren Şirin Payzı..
Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam
Gündem

Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eşcinsel sapkınların (LGBT) toplum ahlakını bozduğunu söyleyerek, "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay