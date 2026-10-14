Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Tedbir amacıyla alınan kararların olağan bir durum olduğunu anlatan eş-Şehri, "Bu, Suudi Arabistan'ın yenilgisi olmadığı gibi Husilerin zaferi de değildir. Terörün niteliği budur. Bir çanta ya da bomba şüphesi nedeniyle bütün bir havalimanı, hatta bir ülkedeki faaliyetler durdurulabilir. Almanya'da bir çocuk insansız hava aracı uçurmuş, bu araç şüpheli bulununca Berlin genelinde faaliyetler durdurulmuştu. Dolayısıyla terörün mantığı ve terör kültürü tam olarak budur." ifadelerini kullandı.