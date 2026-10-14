Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Arap ülkelerinin saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren eş-Şehri, Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıya verilen tepkilere dikkat çekerek, "Bütün Arap ülkeleri, Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Peki, bu ülkelerden kaçı Husileri isim vererek kınadı? Bu noktanın altını özellikle çiziyorum." diye konuştu. Bölgesel tehditlerin küresel bir boyuta ulaştığına vurgu yapan eş-Şehri, "Babülmendep Boğazı'nda ve Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar göz önüne alındığında bu sorunun mutlaka gündeme getirilmesi gerekiyor. Terör, mevcut gevşeklik ve ciddiyetsizlik ortamında artık ABD'ye, Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına kadar ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.