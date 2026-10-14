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Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

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Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Suudi siyasi analist eş-Şehri, Mekke İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Husilerin saldırılarına da değinen eş-Şehri, bazı ülkelerin ittifaka katılmak istemediğini söyledi.

#1
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Siyasi Analist eş-Şehri, terörle mücadelede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, bu süreçte Suudi Arabistan'dan uzak duran Arap ülkelerine sitem etti.

#2
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar tırmanırken, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik artan saldırılar ve bölgesel güvenlik arayışları gündemdeki yerini koruyor. Bir televizyon programında sunucunun sorularına cevap veren Siyasi Analist ve Stratejist Dr. Ahmed eş-Şehri, son bir haftada 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, Arap Birliği'nin tutumu ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Son bir hafta içinde Suudi Arabistan'daki 5 havalimanının 10 ayrı saldırıya maruz kaldığını ve bu olaylarda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlatan uzmanlar, uçuş trafiğinde de ciddi aksamalar yaşandığına dikkat çekiyor. İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almayı sürdürüyor.

#4
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Havalimanlarının kapatılmasının bir güvenlik prosedürü olduğunu belirten Dr. Ahmed eş-Şehri, "Havalimanının kapatılmasının bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Heathrow Havalimanı'nda şüpheli bir bomba, çanta ya da valiz bulunması üzerine bütün havalimanı kapatılabiliyor. Aynı durum ABD'deki New York Havalimanı'nda, Moskova'da veya Berlin'de de yaşanabiliyor." dedi.

#5
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Tedbir amacıyla alınan kararların olağan bir durum olduğunu anlatan eş-Şehri, "Bu, Suudi Arabistan'ın yenilgisi olmadığı gibi Husilerin zaferi de değildir. Terörün niteliği budur. Bir çanta ya da bomba şüphesi nedeniyle bütün bir havalimanı, hatta bir ülkedeki faaliyetler durdurulabilir. Almanya'da bir çocuk insansız hava aracı uçurmuş, bu araç şüpheli bulununca Berlin genelinde faaliyetler durdurulmuştu. Dolayısıyla terörün mantığı ve terör kültürü tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Arap ülkelerinin saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren eş-Şehri, Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıya verilen tepkilere dikkat çekerek, "Bütün Arap ülkeleri, Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Peki, bu ülkelerden kaçı Husileri isim vererek kınadı? Bu noktanın altını özellikle çiziyorum." diye konuştu. Bölgesel tehditlerin küresel bir boyuta ulaştığına vurgu yapan eş-Şehri, "Babülmendep Boğazı'nda ve Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar göz önüne alındığında bu sorunun mutlaka gündeme getirilmesi gerekiyor. Terör, mevcut gevşeklik ve ciddiyetsizlik ortamında artık ABD'ye, Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına kadar ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

Ağustos ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ve askeri güçlerin hızlı şekilde konuşlandırılmasını güvence altına alan tarihi Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na değinen eş-Şehri, şunları kaydetti:

#8
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

"Bu nedenle Suudi Arabistan inisiyatif aldı ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması'nı hayata geçirdi. Meslektaşınız, 'Peki, Arap ülkeleri nerede?' diye soruyor. Allah şahittir ki biz onları davet ettik, ancak katılmak istemiyorlar. Her ülkenin kendi hesapları ve kendine özgü koşulları var. Elbette niyetleri sorgulamak veya bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Aksi hâlde davet herkese yapılmıştı."

#9
Foto - Eş-Şehri'den Mekke İttifakı isyanı: Allah şahittir ki biz onları davet ettik ama katılmak istemiyorlar

İttifak kapılarının hala açık olduğunu belirten eş-Şehri, "Davet bütün ülkelere yöneliktir ve hâlâ geçerlidir. Arap ülkelerini de katılmaya çağırıyoruz. Ayrıca 15 ülkeye ulaşan çok uluslu bir deniz koalisyonu da kuruldu." dedi. KAYNAK: HABER7

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