Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum'da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor. 16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, " Hayatımın belirli zamanlarında İstanbul'da, Bursa'da ve Erzurum'da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Sadece tedirgin oluyordum, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Hani bu görmüş olduğunuz çiftlik tamamen emek üzerine, maddiyat üzerine hiçbir şekilde olmayan, sadece emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada yani asıl istediğim şey, biz mesela farklı ürünler de yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, en iyi ürünü, en şekil müşteriye nasıl sunabiliriz diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5'te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah" diye konuştu.