  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depremden korkunç görüntüler: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu Serbest bölgelerden yeni rekor: 7 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat Kuaförden yürekleri ağızlara getiren şov: Yürüyen çekici üstünde saç traşı! Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu İstasyonun yolunu unutturuyor: İşte en az yakan 10 otomobil!
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Yıllarca dijital pazarlama alanında çalışan Yunus Erçikli, eşiyle birlikte uzun süredir hayalini kurduğu çiftliği Erzurum’da kurdu. Daha önce hayvanlarla hiç ilgilenmeyen Yunus Erçikli, şimdi süt sağıyor, üretim yapıyor ve ürünlerini kendi imkanlarıyla satıyor.

#1
Foto - Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Erzurum’da 16 yıllık çalışma hayatının ardından rotasını tamamen değiştiren Yunus Erçikli, üç inekle kendi çiftliğini kurdu.

#2
Foto - Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Erzurum'da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla Jersey ve Montofon ırkı 3 inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli (36) , yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı. Eşi Nurseda Erçikli (33) ise kendi mesleğini sürdürürken eşine destek olarak bu yeni yaşamın bir parçası oldu. Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.

#3
Foto - Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum'da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor. 16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, " Hayatımın belirli zamanlarında İstanbul'da, Bursa'da ve Erzurum'da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Sadece tedirgin oluyordum, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Hani bu görmüş olduğunuz çiftlik tamamen emek üzerine, maddiyat üzerine hiçbir şekilde olmayan, sadece emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada yani asıl istediğim şey, biz mesela farklı ürünler de yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, en iyi ürünü, en şekil müşteriye nasıl sunabiliriz diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5'te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah" diye konuştu.

#4
Foto - Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Çiftlikte şu an 3 inek bulunduğunu ve özellikle farklı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Erçikli, dijital pazarlama alanındaki deneyimini çiftliğin tanıtımı ve satışta kullandığını ifade ederek, "Şu anda 3 ineğimiz var. Biz biraz daha farklı yapmaya çalışmak istediğimiz için ürünlerimizi Jersey ırkı ve Montofon ırkı olarak kurmaya çalıştık. Erzurum'da bu bilmiyorum, yok denecek kadar az diye biliyorum. Bizde bir farklılık olsun istedik. Zaten kendim de dijital pazarlamacı olduğum için sosyal medyamızı, işte YouTube kanallarımızı, farklı mecralarda kendimiz yönetiyoruz, satışımızı kendimiz yapıyoruz. Müşterilerle kendimiz görüşüyoruz. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada" ifadelerini kullandı. Çiftlikteki hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Erçikli, farklı Jersey ırklarını da Erzurum'a getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum'da tek olacak. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse biz de devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

#5
Foto - Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu

Bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dâhil olduğunu belirterek ,"Kocamın Bana sunmuş olduğu tercih ve sonuçlar neticesinde bu işi yapmaya karar verdik. Ben aslında bu işten tamamen bağımsız, bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı zamanda sigortacıyım. Evlendikten sonra bir çocuk sahibi oldum. Ev hanımı ve anneyim. Birçok meslekten sonra rol alıyorum. Şimdi de çiftçiliğe el attık. Eşimin istekleri doğrultusunda ona destek vermeye karar verdim. Bakalım, bu yolda büyümeyi hedefliyoruz hani ona verdiğim destekle beraber. İnşallah büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. O aslında yavaş yavaş beni biraz daha bu konuda ne derler, ikna etti. Bir anda zaten biliyor kendisi ikna olmayacağımı, çünkü ben bu konudan tamamen bağımsız biriyim. Yani süt ve süt ürünleri bile tüketmem normalde ben. Ama böyle doğal hayat, çocuğuma güzel bir hayat, güzel bir gelecek namına ikna oldum diyelim yani. Bakalım artık" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğrucu

En doğrusunu yapmış, köylerimiz boşalıyor, yiyecek içecek her zaman lazım. Üretim en iyidir.
TÜM YORUMLARA GİT
Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı
Gündem

Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatlığı..
Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu
Gündem

Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesini bir süredir esir alan ve vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkk..
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Gündem

Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük

Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, ..
Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Siyaset

Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı

Baba vasiyetiyle gün yüzüne çıkarılan Gemlik TV arşivinden tarihi görüntüler, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ..
Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı
Gündem

Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi
Gündem

‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi

Çanakkale'de bir üniversite öğrencisinin sosyal medya fotoğrafını izin almadan otobüs durağına yapıştıran iki genç, Yargıtay kararıyla hapis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23