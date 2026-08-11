Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket!

Normalde 3 boyutlu uzayda Sibirya üzerinden başlayıp Kuzey Kutbu'nu sıyırarak güneye ve doğuya doğru ilerleyen tutulma hattı, bu iki boyutlu düz haritaların yarattığı açısal bozulmalar nedeni ile sanki bir anlığına doğudan batıya bükülüyormuş gibi algılanabiliyor. Özellikle kutup bölgelerine çok yakın geçen bu yılki tutulmalar, harita projeksiyonlarının yarattığı optik yanılsamaları en net şekilde ortaya çıkaran nadir doğa olaylarından biri oldu.