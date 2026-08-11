Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket!
Güneş tutulması ile ilgili çok önemli bir araştırma daha ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güneş tutulması ile ilgili çok önemli bir araştırma daha ortaya çıktı.
2026 yılındaki Güneş tutulması haritalarını inceleyen astronomi meraklıları, ilk bakışta fizik kurallarına aykırı görünen akılalmaz bir detayla karşılaştı! Normalde batıdan doğuya ilerlemesi gereken Ay'ın gölgesinin sanki bir anlığına ters yöne (batıya) büküldüğü görüldü. Gökbilim dünyasında şaşkınlık oluşturan ve yörünge sapması zannedilen bu "imkânsız" hareketin arkasından ise şoke eden devasa bir optik illüzyon çıktı.
2026 yılındaki Güneş tutulmalarının izlediği rotayı gösteren haritalar incelendiğinde, tutulma hattının bir noktada ters yöne (batı) doğru hareket ettiği izlenimi oluşuyor.
Normal durumlarda Ay'ın Dünya etrafındaki dönüş hızı sebebiyle batıdan doğuya doğru ilerlemesi gereken tutulma gölgesinin sergilediği bu şaşırtıcı hareketi, aslında gökyüzünde değil de haritalarda yaşanan bir optik illüzyondan kaynaklanıyor.
Küre şeklindeki gezegenimizi düz haritalara aktarırken kutup bölgelerinde oluşan bozulmalar, bilimin ve astronominin şaşırtıcı bir harita illüzyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.
Bu yıl gerçekleşen Güneş tutulmalarına ait haritaları inceleyen astronomi meraklıları son derece tuhaf bir detayla karşılaştı. Tutulma rotasının belirli bir bölümü, fizik kurallarına aykırı bir şekilde geriye doğru ilerliyormuş gibi görünüyor.
Dünya'nın kendi etrafında dönme hızından çok daha hızlı hareket eden Ay'ın gölgesi, normal durumda gezegen yüzeyinde daima batıdan doğuya doğru bir hat izler.
Ancak 2026 yılının tutulma haritalarında gölgenin kuzey ve güney kutuplarına yakın noktalarda ters yöne doğru saptığı izlenimi veriyor.
Araştırmacılar bu durumun Ay'ın yörüngesindeki bir sapmadan dolayı değil, tamamen küresel dünyamızı iki boyutlu düz haritalara aktarma biçimizimden kaynaklandığını açıklıyor.
Yerküreyi düz bir kağıda dönüştürürken kullanılan 'Mercator' ve benzeri harita projeksiyonları, kutuplara yakın bölgelerdeki karaları ve alanları devasa boyutlarda deforme ediyor.
Normalde 3 boyutlu uzayda Sibirya üzerinden başlayıp Kuzey Kutbu'nu sıyırarak güneye ve doğuya doğru ilerleyen tutulma hattı, bu iki boyutlu düz haritaların yarattığı açısal bozulmalar nedeni ile sanki bir anlığına doğudan batıya bükülüyormuş gibi algılanabiliyor. Özellikle kutup bölgelerine çok yakın geçen bu yılki tutulmalar, harita projeksiyonlarının yarattığı optik yanılsamaları en net şekilde ortaya çıkaran nadir doğa olaylarından biri oldu.
Küresel bir gezegeni düz bir yüzeye kusursuz şekilde temsil etmenin imkansızlığı, Ay'ın gölgesinin sanki yön değiştirmiş gibi görünmesine yol açabiliyor. Uzmanlar bu tür kafa karışıklıklarının ve harita kökenli bilgi kirliliklerinin önüne geçmek adına gezegeni düz haritalar yerine üç boyutlu küreler üzerinden incelemenin en doğru yaklaşım olacağını vurguluyor.
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