Trump'ın Türkiye planı ülkeyi ayağa kaldırdı: Dışarıda kaldık

”Öncelikle Türkiye, Amerikan politikasının giderek daha çok ticari bir yöne doğru evrildiği bir dönemde, bu katılımını ABD ile ilişkilerini geliştirmek için kullanacaktır. İkincisi, Türk-Yunan ilişkileri, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukukun mutlaka dahil olacağı bir bağlamda değil, daha ziyade Trump'ın önceliklerine göre şekillendirilmiş Amerikan arabuluculuğu yoluyla çözülecektir.”