Tamı tamına 300 kişiyle... Eski yönetimden Başkan Serdal Adalı'ya eleştiri! 'Yok ettiler'
Hasan Arat döneminde yöneticilik yapan isimlerden Mete Vardar'dan gündemi sarsacak çıkış geldi.
Hasan Arat döneminde yöneticilik yapan isimlerden Mete Vardar, Feyyaz Uçar'ın youtube kanalına konuk oldu. Vardar, Serdal Adalı yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.
Mete Vardar'ın açıklamaları şöyle:
-Rafa Silva'yı itibarsızlaştırdılar. Onun da hataları var. Hele devre arasındaki o görüntüsü hakikaten sıkkın bir görüntüydü; kapşonu takmış, gözleri falan gözükmüyor. Ama adamı itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ne yazık ki bütün sevgi ortamını yok ettiler.
-Adam 8 Milyon € alacağını bıraktı, 7.5 Milyon €'da bonservis bıraktı. Gittiği kulübe de, burada 6 Milyon € alırken, 2.5 Milyon €'ya gitti. Normal mi sence? Sadece Serdal Adalı ve Sergen Yalçın değil camia olarak bir şekilde idare edemedik. -Serdal Adalı'ya, 'Sen 8 bin oyla geldin, büyük bir farkla geldin. Sakın bu oyu kendi oyun olarak düşünme, o dönem Hasan Bey'in ayrılışından sebep bize karşı tepki oyuydu sen bunu aldın.' dedim.
-Fazla değil 5 saat sonra 300 kişiyle zor ibra oldu. 8 bin kişiyle geldin, 8 bin kişi maçlara gelmiyor Serdal Bey. -Yanındakilerden çok, bizim dostluğumuza inanacaksın. Biz çünkü camiayı seven insanlarız. Hüseyin Başkan'a, bana, hepimize dönüp, 'İçinden geçtiniz' dediniz. Başkan, biz camianın içindeyiz bir yerden geçtiğimiz yok, çıktığımız da yok. Biz buradayız.
-Hakikaten çok üzülüyorum. Çünkü Beşiktaş sadece bu dönemde değil çok uzun senelerdir özellikle tribün, taraftar, kulüp, kongre çok bağlar kopmaya başladı. Beşiktaş, finansal olarak değil duyguyla rekabet etmek zorunda. Onu sağladığın zaman finansal gücünde yerine gelebiliyor. -Devre arası 18 Milyon € teklif ettikleri oyuncu gelmiyor, 3 aydır uğraşıyorlar, 3 günde belli olur oyuncunun gelip gelmeyeceği. Trabzonspor Oulai'yi aldı 4 Milyon €'ya, bugün 50 Milyon € konuşuluyor ki bence yüksek bir rakam 30'ları bulmuş oyuncu. Biz ne yaptık? 8 verdik 2 tane oyuncuya Ekvator'dan nasıl bulduk mucize yani.
