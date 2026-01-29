Tamı tamına 300 kişiyle... Eski yönetimden Başkan Serdal Adalı'ya eleştiri! 'Yok ettiler'

-Adam 8 Milyon € alacağını bıraktı, 7.5 Milyon €'da bonservis bıraktı. Gittiği kulübe de, burada 6 Milyon € alırken, 2.5 Milyon €'ya gitti. Normal mi sence? Sadece Serdal Adalı ve Sergen Yalçın değil camia olarak bir şekilde idare edemedik. -Serdal Adalı'ya, 'Sen 8 bin oyla geldin, büyük bir farkla geldin. Sakın bu oyu kendi oyun olarak düşünme, o dönem Hasan Bey'in ayrılışından sebep bize karşı tepki oyuydu sen bunu aldın.' dedim.