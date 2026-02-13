Erzurum'da akıl almaz olay: Bir evden 25 ton çöp çıktı!
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A. psikolojik sorunları nedeniyle 10 sene boyunca evinde çöp biriktirdi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.A. psikolojik sorunları nedeniyle 10 sene boyunca evinde çöp biriktirdi.
Kokudan rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine eve giden ekipler, arkası çöp yığınlarıyla dolu olan kapıyı açamayınca M.A.yı pencereden dışarıya çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesine götürülen M.A. psikiyatri servisinde tedaviye alındı.
SADECE PENCEREDEN KAFASINI UZATIYORDU Yakutiye belediyesi zabıta ekiplerinin kontrolünde temizlik ekiplerinin çalışma yaptığı evden 25 ton çöp çıkarıldı.
Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik 70, 10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik..
Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu diye konuştu.
İLAÇLAMA SONRASI TESLİM EDİLECEK Belediye ekipleri 3 gün boyunca süren çöp boşaltma çalışmasının sona ermesinin ardından daireyi ilaçlayarak M.A.nın yakınlarına teslim edecek/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23