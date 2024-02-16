2024-02-16 09:16:20 Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?
Geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen heyelanda 9 işçi göçük altında kalmıştı. Olayın ardından bölgede 'siyanür sızıntısı' olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili yapılan incelemelerin sonuçları geldi. Erzincan'da siyanür sızıntısı var mı?