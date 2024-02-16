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Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

2024-02-16 09:16:20
Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen heyelanda 9 işçi göçük altında kalmıştı. Olayın ardından bölgede 'siyanür sızıntısı' olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili yapılan incelemelerin sonuçları geldi. Erzincan'da siyanür sızıntısı var mı?

#1
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Erzincan İliç'te meydana gelen ve toprak kaymasının ardından siyanür tehdidi oluştuğuna dair iddialar gündeme geldi. İddiaların ardından bölgeden alınan numunelerle test yapıldı. Yapılan testlerin sonucu geldi. Erzincan'da siyanür var mı?

#2
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında incelemelerde bulunan bilim insanları, siyanür ölçümleriyle ilgili açıklama yaptı.

#3
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, siyanür ile ilgili sorulara cevap aramak için sahada bizzat çalışmalar yaptıklarını ve yapılan tüm ölçümleri tek tek kontrol ettiklerini söyledi.

#4
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Ölçümlerin sürdüğünü ifade eden Erdem, şöyle konuştu: "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda, aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Tabii ki bu burada kalmayacak. Ölçümler noktasal ve bölgesel anlamda farklı yerlerde devam edecek. Buradaki sağlık personeli ve arama kurtarma ekibi açısından koruyucu tedbirler gerekiyor. Onları da biraz gözlemledik. Aynı zamanda bu konudaki bilgi gerekliliklerini tamamlamaya çalıştık.

#5
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Malzeme eksiği şu an yok, onu da gördük. İşin insan ve çevre sağlığı boyutuna bakarsanız çok büyük bir olay. Çok büyük bir kütle hareketi var. Farklı farklı riskler de var. Sadece siyanür değil. Bu risklerin hem siyanür düzeyinde hem de ağır metaller düzeyinde, çevre ve insan sağlığı boyutunda hem toprak hem hava hem suda birtakım analizlerle izlendiğini gördük."

#6
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

"ÖLÇÜMLERİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Erdem, konuyla ilgili önerilerini devlet yetkililerine sunduklarını belirterek, "Zaten bizi buraya çağırma nedenleri de budur. Gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Biraz sabırlı olmak gerekiyor.

#7
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Şu an çevre sağlığı açısından da insan sağlığı açısından da benim gördüğüm tablo, verilere bakarak şu an çok acil bir risk oluşturmadığı ama tabii izlemeye devam etmekte fayda var buna da devam edeceğiz." diye konuştu.

#8
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Hava ölçüm değerlerinin iyi durumda olduğunu anlatan Erdem, "Aldığımız veriler, uluslararası limitlerin oldukça altında. Şu anda öyle bir risk görünmüyor. Tabii bu ölçümler devam ediyor. Bir uyarı gelirse, farklı sonuç gelirse bunu değerlendireceğiz." dedi.

#9
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "İnsan sağlığını tehdit edecek bir siyanür miktarı ölçülmedi." dedi.

#10
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Sahada çalışan personelin olası siyanüre maruz kalmamaları için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Sezigen, şunları kaydetti: "İl Sağlık Müdürlüğümüz olası bir maruziyet olursa diye, Erzincan'daki referans KBRN hastanesine kadar her türlü tedavi ve tahliye tedbirlerini aldı. Bununla birlikte olası bir siyanür maruziyeti olursa da tıbbi olarak buna müdahale etmek için gerekli ekipmanlar ve personel burada mevcut.

#11
Foto - Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Burada pek çok farklı disiplinden bilim insanı bir arada çalışıyor. Yaşam bilim ve sağlık bilimleri olmak üzere. Bu noktada amacımız, bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. Şu an risk oluşturacak seviyede siyanür yok."

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