Erzincan'daki altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümlerinin sonucu geldi! Bölgede siyanür sızıntısı var mı?

Malzeme eksiği şu an yok, onu da gördük. İşin insan ve çevre sağlığı boyutuna bakarsanız çok büyük bir olay. Çok büyük bir kütle hareketi var. Farklı farklı riskler de var. Sadece siyanür değil. Bu risklerin hem siyanür düzeyinde hem de ağır metaller düzeyinde, çevre ve insan sağlığı boyutunda hem toprak hem hava hem suda birtakım analizlerle izlendiğini gördük."