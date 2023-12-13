2023-12-13 17:28:59 Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor
Erzincanlı bir girişimci kurduğu fabrikayla hem geri dönüşüme hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Saate 5 ton üretimin düştüğü fabrikada işler saat gibi tıkır tıkır işliyor… Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 2022 yılında bir girişimcinin kurduğu 18.000’i kapalı 71.500 metrekarelik pelet fabrikası üretime devam ediyor. Fabrikanın çatısı ile bahçesine yerleştirilen güneş panellerinden elde edilen enerjiyle doğal orman atıklarından pelet üretimi yapılıyor.