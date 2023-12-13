Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Pelet sektörünün ülkemizde son 10 yıldır devam ettiğini ancak gelecekte daha çok artacağını belirten Kalbur, doğal gazın bulunmadığı bölgelerde insanların fosil yakıt yerine aynı kaloriye sahip çevre dostu pelet yakıtına yöneldiği bilgisini verdi. Doğalgazın evler ile sanayideki kullanım ücretlerinde farklılık olduğunu söyleyen Kalbur, şöyle konuştu: "Sanayide kullanılan doğal gazın metreküp fiyatları evlere göre çok yüksek. Tabii ülkemizde bulunan fabrika sahipleri, işletmeler ve iş insanları şu anda çevreci yakıt olan pelete yönelmeye başladı. Biz sektörde yeni olmamıza rağmen şu anda birçok fabrika ile pelet bağlantımız var ve yakıtını temin ediyoruz. Türkiye turizm alanlarında fosil yakıtların tüketilmesi yasak. Bu nedenle ya doğal gaz ya da çevre dostu pelet yakıtını tüketmeleri gerekiyor."