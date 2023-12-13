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Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

2023-12-13 17:28:59
Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Erzincanlı bir girişimci kurduğu fabrikayla hem geri dönüşüme hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Saate 5 ton üretimin düştüğü fabrikada işler saat gibi tıkır tıkır işliyor… Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 2022 yılında bir girişimcinin kurduğu 18.000’i kapalı 71.500 metrekarelik pelet fabrikası üretime devam ediyor. Fabrikanın çatısı ile bahçesine yerleştirilen güneş panellerinden elde edilen enerjiyle doğal orman atıklarından pelet üretimi yapılıyor.

#1
Foto - Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Standartlara uygun bir şekilde üretimi yapılan pelet, çevre dostu ve yüksek kalorili olmasının yanı sıra ekonomik yakıt türlerinden de biri. Son senelerde ısınma amacıyla kullanılan ve çevre dostu özelliğiyle alternatif yakıtlar arasında olan pelet; talaş, odun yongaları, çam ağaç kabukları gibi doğal orman ürünü atıkların kurutularak öğütülmesinin ardından yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla elde ediliyor.

#2
Foto - Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Fabrikanın kurucusu olan girişimci İbrahim Kalbur peletin, karbon salımı ile kül açığa çıkarmasından dolayı kömüre göre daha çevreci olduğu bilgisini verdi. Ham madde teminini Erzincan ile çevre illerdeki talaş, odun yongaları, çam ağaçları gibi doğal orman ürünü atıklarından sağladıklarını söyleyen Kalbur, yakıtın Türkiye’de bir geleceği olduğunu düşündükleri için yatırım yaptıklarını belirtti.

#3
Foto - Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Pelet üretimi için pek çok alternatif bulunduğunu fakat çam odunu ile talaşın en kalitelisi olduğunu söyleyen Kalbur, "Biz de Erzincan'da yüzde 100 çamdan, ladin ve köknar ağaçların karışımı ile pelet üretmekteyiz. Fabrikada saate 5 ton üretim kapasitesine sahibiz. Kurduğumuz fabrika bölgenin en büyük pelet fabrikasıdır. Aynı zamanda Türkiye'de bu metrekarede en büyük pelet üretim tesisini Erzincan'a kazandırmış olduk. Ürettiğimiz peleti Sivas, Tunceli, Erzurum ile Sinop'tan Artvin'e kadar olan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne pazarlamaktayız. Ham madde noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu da keresteciliğin Erzincan'da ve bölgemizde çok güçlü olmasından kaynaklanıyor" dedi.

#4
Foto - Erzincan’a bölgenin en büyüğünü kurdu, saatte 5 ton üretimle rekor kırdı! Türk girişimci, şimdi ondan kazandığı parayı sayamıyor

Pelet sektörünün ülkemizde son 10 yıldır devam ettiğini ancak gelecekte daha çok artacağını belirten Kalbur, doğal gazın bulunmadığı bölgelerde insanların fosil yakıt yerine aynı kaloriye sahip çevre dostu pelet yakıtına yöneldiği bilgisini verdi. Doğalgazın evler ile sanayideki kullanım ücretlerinde farklılık olduğunu söyleyen Kalbur, şöyle konuştu: "Sanayide kullanılan doğal gazın metreküp fiyatları evlere göre çok yüksek. Tabii ülkemizde bulunan fabrika sahipleri, işletmeler ve iş insanları şu anda çevreci yakıt olan pelete yönelmeye başladı. Biz sektörde yeni olmamıza rağmen şu anda birçok fabrika ile pelet bağlantımız var ve yakıtını temin ediyoruz. Türkiye turizm alanlarında fosil yakıtların tüketilmesi yasak. Bu nedenle ya doğal gaz ya da çevre dostu pelet yakıtını tüketmeleri gerekiyor."

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