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Spor
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Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

2023-11-23 17:20:08
Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Youtube kanalında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

A Milli Takım'ın Almanya maçında attığı 3. golde sevinmeyerek büyük tepki çeken Hamit Altıntop'a Erman Toroğlu çok ağır sözler söyledi.

#2
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

A Milli Futbol Takımımız'ın, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etsinden çok Altıntop'un o görüntüsü konuşulmuştu.

#3
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'dan geldi.

#4
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

Müsakayı izleyen TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'un 3.gole tepki vermemesi gözlerden kaçmamış ve büyük tepki toplamıştı. Erman Toroğlu'ndan Hamit Altıntop'a çok ağır sözler geldi.

#5
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

Hamit Efendi! Benim Milli Takımım Almanya'ya 3. golü attığında o duruşun ne ya? 'Almanlara karşı sevinmeyeyim' diyorsan git Almanya'da otur.

#6
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

Alman Milli Takımı'ndan sorumlu ol. Tabii oraya seni getirmezler! Sen benim milli formamı giydin, bu üzüntüyü yaşıyorsan defol git. Daha terbiyesizce söyleyeceğim ama... Neyse söylemeyeceğim.

#7
Foto - Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git

Hamit Altıntop o halin ne lan öyle. Yürü git ya kalma orada. Zaten orada değilsin. Sen bizden değilsin. O üzüntüyü yaşıyorsan yürü git.

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