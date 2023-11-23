2023-11-23 17:20:08 Erman Toroğlu çılgına döndü: Utan lan, defol git
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Youtube kanalında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Youtube kanalında gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın Almanya maçında attığı 3. golde sevinmeyerek büyük tepki çeken Hamit Altıntop'a Erman Toroğlu çok ağır sözler söyledi.
A Milli Futbol Takımımız'ın, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etsinden çok Altıntop'un o görüntüsü konuşulmuştu.
Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'dan geldi.
Müsakayı izleyen TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'un 3.gole tepki vermemesi gözlerden kaçmamış ve büyük tepki toplamıştı. Erman Toroğlu'ndan Hamit Altıntop'a çok ağır sözler geldi.
Hamit Efendi! Benim Milli Takımım Almanya'ya 3. golü attığında o duruşun ne ya? 'Almanlara karşı sevinmeyeyim' diyorsan git Almanya'da otur.
Alman Milli Takımı'ndan sorumlu ol. Tabii oraya seni getirmezler! Sen benim milli formamı giydin, bu üzüntüyü yaşıyorsan defol git. Daha terbiyesizce söyleyeceğim ama... Neyse söylemeyeceğim.
Hamit Altıntop o halin ne lan öyle. Yürü git ya kalma orada. Zaten orada değilsin. Sen bizden değilsin. O üzüntüyü yaşıyorsan yürü git.
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