Erken emeklilik nasıl olunur? Kimler erken emekli olur? EYT erken emeklilik için yaş prim şartı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir aslında. Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak ileriki zamanlarda rahat bir hayat yaşamanın gayretinde olanlar emekli olacakları günü iple çekmekte. Emekli olmak için prim gün sayısını, çalışma yılını ve emeklilik yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Ancak bu şartların dışında bazı şartları yerine getirilmesi durumunda erken emeklilik de mümkündür. Peki erken emeklilik nasıl olunur? Kimler erken emekli olur? Erken emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerek? Erken emeklilik prim gün sayısı kaçtır? İşte erken emeklilik haberleri.