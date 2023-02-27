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Yaşam
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Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

2023-02-27 15:28:47
Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

Hava sıcaklıkları ağaçları da şaşırttı. Bilecik'te erken açan badem ağaçları havadan görüntülendi.

#1
Foto - Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Hadim ilçesinde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi.

#2
Foto - Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

Bilecik'te 15 gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince badem ağaçları çiçek açtı.

#3
Foto - Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

Bilecik'te mezarlık mevkiinde yüzlerce badem ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum vatandaşları hayrete düşürdü.

#4
Foto - Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ağaçların bu mevsimde ağaçların çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayarak don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.

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