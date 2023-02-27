2023-02-27 15:28:47 Erken açan badem ağaçları böyle görüntülendi
Hava sıcaklıkları ağaçları da şaşırttı. Bilecik'te erken açan badem ağaçları havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi yıkılacak mı? İşte rapor sonucu
Ahmet Çakar'dan şok iddia: Kariyerimin en riskli konuşmasını yapıyorum ama depremi oradan tetiklediler
'Hükümet istifa' diyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarına tepki gösteren kulüpler belli oldu: Tarafımız...
Hava sıcaklıkları ağaçları da şaşırttı. Bilecik'te erken açan badem ağaçları havadan görüntülendi.
Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Hadim ilçesinde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi.
Bilecik'te 15 gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince badem ağaçları çiçek açtı.
Bilecik'te mezarlık mevkiinde yüzlerce badem ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum vatandaşları hayrete düşürdü.
Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ağaçların bu mevsimde ağaçların çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayarak don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23