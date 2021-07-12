Erkan Petekkaya'dan dikkat çeken sözler: Hala tüylerim diken diken oluyor

Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhutiyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi." dedi. Petekkaya, "15/07 Şafak Vakti"nin 15 Temmuz'da yaşanan olaylar konusunda bir belgesel niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Türk tarihinde çok önemli bir olayı anlatan bir filmin içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Yapımda Çengelköy'de pastane işleten Cevdet karakterine hayat verdiğini aktaran Petekkaya, "Film vatandaşın gözünden çekildi. Ben de sıradan bir pastaneciyi oynadım. Filmin güzel yanı da bence o oldu. Her şey halkın gözünden anlatıldı. Sinemaseverlere filmi izlemelerini tavsiye ederim. İzledikten sonra da ahlak ölçülerini kaçırmadan eleştirilerini duymak da isterim. Yapıcı eleştiriye inanırım. Yaşananlar unutulacak bir olay değil. Çocuklarımız, torunlarımız her zaman konuşmalı ve Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Buna toplumsal bir olay diyemeyiz. Bu bambaşka bir şey, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız gidiyordu elimizden. Toprağımıza göz diktiler. O yüzden izleyince hissedeceksiniz." dedi.