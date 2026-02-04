Amerikalılar ASELSAN gelişmesini duyurdu: Gözünü oraya dikti

Türkiye’nin devlet kontrolündeki savunma elektroniği üreticisi ASELSAN, Avrupa ve NATO coğrafyasında yeni projeler için teklif verirken, küresel pazarda daha kalıcı bir oyuncu olmayı amaçlıyor. Bloomberg'e göre bu yıl en az 5 yeni ülkeye daha açılmayı planlayan şirket, son yıllarda yurt dışı satışlarını hızla artırarak bölgesel bir tedarikçiden küresel bir savunma şirketine dönüşme sinyali veriyor.