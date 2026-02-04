Amerikalılar ASELSAN gelişmesini duyurdu: Gözünü oraya dikti
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Bloomberg'de çıkan bir haberde, ASELSAN'ın gözünü beş ülkeye diktiği vurgulandı.
Türkiye’nin devlet kontrolündeki savunma elektroniği üreticisi ASELSAN, Avrupa ve NATO coğrafyasında yeni projeler için teklif verirken, küresel pazarda daha kalıcı bir oyuncu olmayı amaçlıyor. Bloomberg'e göre bu yıl en az 5 yeni ülkeye daha açılmayı planlayan şirket, son yıllarda yurt dışı satışlarını hızla artırarak bölgesel bir tedarikçiden küresel bir savunma şirketine dönüşme sinyali veriyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya’da düzenlenen Global Defense Industry Strategies Conference kapsamında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, büyüme stratejisindeki değişime dikkat çekti: “ASELSAN ve Türk savunma sanayii artık bu tür planları kaldırabilecek bir seviyeye ulaştı.” Akyol, şirketin uzun süredir benimsediği ortaklık modelinden uzaklaşıp, yurt dışında birleşme ve satın almalara yönelmeyi planladığını vurguladı.
ASELSAN’ın yurt dışı satışları geçen yıl yüzde 89 artarak 958 milyon dolara yükseldi. Yeni ihracat sözleşmeleri ise 2,69 milyar dolar ile iki katından fazla arttı. Şirket, Polonya’ya yapılan elektronik harp ve haberleşme sistemleri satışıyla Avrupa pazarındaki varlığını da güçlendirdi.
ASELSAN, Türkiye’nin “Çelik Kubbe” adı verilen ve İsrail’in Iron Dome sistemine benzetilen hava savunma ağı projesinde kilit rol oynuyor. Radar, önleme ve savunma sistemlerinin büyük kısmının ASELSAN tarafından üretilmesi planlanıyor. HSBC Yatırım analisti Cenk Orçan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “ASELSAN, hem ihracat artışı hem de Çelik Kubbe gibi büyük ölçekli yerli projeler sayesinde küresel savunma konjonktüründen güçlü şekilde faydalanabilecek konumda.”
Şirket, Ankara’da 1,5 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Tesiste yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Küresel savunma hisselerindeki yükselişten ASELSAN da payını aldı. Şirket hisseleri son bir yılda yüzde 236 değer kazanırken, Borsa İstanbul 100 Endeksi ocak ayında son 30 yılın en iyi performansını sergiledi.
Ata Portföy Yönetimi CEO’su Batuhan Özşahin, ASELSAN’ın konumunu şöyle özetledi: “ASELSAN, jeopolitik gelişmelerin tetiklediği küresel savunma rallisine Türkiye’den dahil olabilen neredeyse tek şirket.”
ASELSAN’da yabancı yatırımcı payı yaklaşık yüzde 70’e ulaştı. HSBC Yatırım, şirket için 12 aylık hedef fiyatını 340 liraya yükseltirken, güçlü sözleşme akışı ve artan kârlılığa dikkat çekti. Kaynak: Gazete Oksijen
