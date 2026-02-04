Ayrılığın sebebi Sergen Yalçın mı? Rafa Silva'nın menajerinden olay açıklama! Yalan mı gerçek mi?
Beşiktaş'tan olayı bir şekilde ayrılan Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo, flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan olayı bir şekilde ayrılan Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo, flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'nın durumu ve yaşananlar hakkında menajeri Joao Araujo dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş'ta kısa süre içinde üç başkan mı değişti?"
- Şu anki başkan üçüncü başkan. Ve burada işler daha da farklılaşmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ayrıldı ve Solskjaer geldi, o da daha sonra ayrıldı ve şu anki teknik direktör göreve başladı. Brad Friedel, sportif direktör de ayrıldı. Dediğim gibi, onun tüm referansları ayrıldı ve kulübe başka insanlar geldi. Ve Rafa'yı yıpratmaya başlayan bazı olaylar yaşanmaya başladı. Ta ki Ekim 2025'te Türkiye'ye gidip mevcut başkanla ilk görüşmemi yapana kadar. Rafa bana şöyle dedi: "Bu insanlarla uyuşamıyorum. Ve uyuşamadığımı söyleyen ben olduğum için sorunlu olan benim. Buradan ayrılmam lazım. Lütfen ayrılmam için gerekli işlemleri yap." Bu, ayrılmaya karar verdiği andı.
"Rafa bu sezona Beşiktaş'ın kariyeri için doğru bir seçim olduğuna inanarak mı başladı?" - Sezona birçok şeyden çok memnuniyetsiz başladı ama sözleşmesi vardı, sezon önündeydi ve çalışmaya devam etmesi gerekiyordu ama bir noktada artık yapamayacağını söyledi. Konuştuk ve iyi bir dertleşmenin ardından, onun hayatını düzeltmesi ve bir çözüm bulması gerektiğini anladım.
"Onu memnuniyetsiz bırakan şeyler tam olarak nelerdi? Yönetimdeki istikrarsızlık mı? Teknik ekipteki değişiklikler mi? Takımın kötü sonuçları ve Avrupa'da erken elenmesi mi? Rafa'nın yakın ilişkisi olduğu Joao Mario'nun ayrılığı mı?"
- Hepsi bir aradaydı. Yaşanan bir dizi olay onu çok memnuniyetsiz hale getirdi ve kulüpten ayrılmak istedi ama şunu vurgulamak isterim ki, onun isteği hiçbir zaman "Buradan ayrılıp Benfica'ya gideceğim" şeklinde olmadı. O zamanlar böyle bir olasılık yoktu. Benfica ile tek bir görüşme bile olmamıştı. İlk görüşme 2025'te bile olmadı. Rafa memnuniyetsizdi ve ayrılmak istiyordu. Hepsi bu.
"ARALIK SONUNA KADAR OYNATMAYA ÇALIŞTILAR" "Rafa'nın son maçı Kasım başında (2 Kasım'da Fenerbahçe ile) oynandı ve 15 Kasım'da Joao Araujo, çıkan bazı haberleri yalanlamak ve Beşiktaş'ın başkanı ve teknik direktörünün söylediklerine yanıt vermek için bir açıklama yaptın. O ana kadar durum hakkında hiç kamuoyuna açıklama yapmamıştın..." - Rafa'yı savunmak için bir açıklama yapmak zorunda hissettim, böylece başkanla aramızda konuşulan bazı noktaları netleştirmek istedim. Açıklamanın ilkinden sonuncusuna kadar tüm noktalarını daha önce başkana iletmiştim. O, Rafa'nın en azından aralık sonuna kadar oynamasını sağlamaya çalıştı.
"TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI RAHATSIZ ETTİ" "Türk basını, Rafa'nın başkanla ara transfere kadar oynamayı kabul ettiğini, ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini yazdı..." - Başkan, yıl sonuna kadar oynamasını istedi, ancak bu arada bazı olaylar onu çok rahatsız etti. - Neyi kastediyorsunuz? - Örneğin, teknik direktörün açıklamaları ve daha fazlası. Onu çok rahatsız eden ve benim onlarla tekrar konuşmamı gerektiren şeyler. Kulüp içindeki kişiler arasında açık bir iletişim eksikliği vardı.
"Kulüp çalışanları ile Rafa arasında mı?" - Hayır. Sadece kulüp çalışanları arasında. Fenerbahçe maçı öncesinde, ayrılık konusunda bir anlaşma yapmak için bir görüşme yaptık, ancak bu anlaşma sonuçlanmadı.
"SONRA BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISI YAPTI" "Bu ayrılık anlaşması neydi?" - O andan itibaren Rafa'nın hayatını çözebilmemiz için bir şey. Onun durumunu çözüp kulüpten ayrılması ve başka bir kulübe gitmesi için çalışmamı sağlayacak belirli koşullar ama bir anlaşmaya varamadık. Yanılmıyorsam, bir perşembe günüydü ve sonra başkanın teknik direktörle birlikte düzenlediği basın toplantısı vardı.
"Bu toplantıda şantaj yaptığın iddia edildi..." - Benim tarafımdan hiçbir şantaj yapılmadı. "AYRILIK İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİLER" "Peki o zaman neden bir anlaşmaya varılamadı?" - Konuşma, bonservis hakkında tartışırken sona erdi. Onlar bir bonservis istiyorlardı ve ben de "Üzgünüm, ama bu fiyat için hiçbir taahhütte bulunamam. Hiçbir anlaşma yapmayalım, işleri akışına bırakalım ve konuşmaya devam edelim."
"Beşiktaş'ın Rafa'nın ayrılması için istediği 15 milyonu mu kastediyorsunuz?" - Evet. Rafa'nın futbol oynamaya devam edebilmesi için Beşiktaş'a 15 milyon euro ödemesi gerektiğini belirten bir belge imzalamasını istediler. Böyle bir durumu garanti edecek bir iş yapamayacağımı söyledim. Rafa 32 yaşındaydı ve temelde ya o ya da bir kulüp, kariyerine yeni bir kulüpte devam edebilmesi için 15 milyon euro ödemek zorundaydı. İşte o zaman en iyisinin konuşmaya devam edip bundan sonra ne olacağını görmek olduğunu söyledim. Ertesi gün, kulübün basın toplantısını duyuran bir açıklamasıyla şaşırdık. "Neden şaşırdınız?" - Çünkü konuşmamız her zaman profesyonel, dostane ve sakin geçmişti. Hiçbir zaman tehditler olmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23