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Dünya
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Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

2022-09-15 08:11:04
Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

Kafkaslar’da statükoyu değiştirmeyi amaçlayan Erivan’ın saldırı kampanyasının amacı ortaya çıktı. Ermenistan, Azerbaycan’ı ‘saldırgan taraf’ göstererek, Rusya’yı çatışmaya çekmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

Azerbaycan topraklarına yönelik neredeyse tüm sınır hattı boyunca iki günden bu yana provokasyon amaçlı saldırılar düzenleyen Ermenistan’ın sinsi planı ortaya çıktı. Yeni gerilimde Rusya’yı askeri güç olarak yanına çekmeyi hedefleyen Ermenistan, Batılı ülkeleri de diyaspora vasıtasıyla Azerbaycan karşıtı koalisyonun parçası yapmanın peşinde.

#2
Foto - Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

GÖZLEMCİ YOLLAYACAKLAR Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, 2020 yılında yaşanan 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı’nın yenilgisini bir türlü kabullenemeyen Ermeniler, şimdiki çatışmaları “Azerbaycan bize resmen saldırdı” kılıfına sokarak Rusya’yı yeni savaşın içine çekme peşinde. Ermenistan yönetiminin talebi üzerine önceki akşam toplanan Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) iki saat devam eden video konferans şeklindeki oturumun ardından Güney Kafkaslar bölgesine askeri gözlem heyeti gönderilmesini kararlaştırdı.

#3
Foto - Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

RAPOR HAZIRLANACAK Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı KGAÖ olağanüstü oturumunda alınan kararı yorumlayan Kremlin, “Ermenistan başvurusu üzerine acil toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülke liderleri, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın bölgeye giderek yerinde rapor hazırlaması talimatını verdi. Hazırlanan rapor incelendikten sonra güvenlik organizasyonu atacağı adımlarını belirleyecek” açıklamasını yaptı. Ermenistan, Rusya’yı savaşın içine çekmeye çalışırken geçen salı Rusya arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin bozulduğu da netleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni topçu birliklerinin D-30 ve D-20 topları kullanarak Azerbaycan topraklarında bulunan askeri kışlaları hedef aldığını duyurdu. Saldırıların Kelbecer ve Laçin bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

#4
Foto - Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

ERİVAN HEDEFİNE ULAŞAMADI Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır bölgesinde yaşanan çatışmaları yakından takip eden askeri gözlemciler, Azerbaycan ordusunun Ermeni provokasyonlarına çok daha modern savaş sistemleriyle yanıt verdiğini belirterek, Ermenistan’ın hedefine ulaşamadığını kaydetti.

#5
Foto - Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

ALİYEV: SADECE YANIT VERİYORUZ Ateşkesin bozulması üzerine Avrupa Birliği Güney Kafkaslar Özel Temsilcisi Toivo Klaar’ı Bakü’de kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şu ana kadar olanlardan ve olacaklardan Ermenistan yönetimini sorumlu olduğunu ilan etti. Azerbaycan’ın sadece saldırılara karşılık verdiğini vurgulayan Aliyev, “Yeni gerilimin patlak vermesinden bu yana tek bir Azerbaycan askeri Ermenistan topraklarına ayak basmadı. Biz sadece Ermenistan’ın düzenlediği provokasyon amaçlı saldırılarına nokta vuruşlarla mesafeli yanıt veriyoruz. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın bir karış toprağında gözü yoktur. Tüm sorumluluk Ermenistan yönetimine aittir” dedi. Bu arada Azerbaycan, iki günlük çatışmalarda ölen 100 kadar Ermeni askerinin cesedini Kızıl Haç aracılığıyla Ermenistan’a göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

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