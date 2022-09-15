Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

RAPOR HAZIRLANACAK Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı KGAÖ olağanüstü oturumunda alınan kararı yorumlayan Kremlin, “Ermenistan başvurusu üzerine acil toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülke liderleri, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın bölgeye giderek yerinde rapor hazırlaması talimatını verdi. Hazırlanan rapor incelendikten sonra güvenlik organizasyonu atacağı adımlarını belirleyecek” açıklamasını yaptı. Ermenistan, Rusya’yı savaşın içine çekmeye çalışırken geçen salı Rusya arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin bozulduğu da netleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni topçu birliklerinin D-30 ve D-20 topları kullanarak Azerbaycan topraklarında bulunan askeri kışlaları hedef aldığını duyurdu. Saldırıların Kelbecer ve Laçin bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.