Erivan'ın amacı ortaya çıktı: Ermenistan sinsi plan peşinde

ALİYEV: SADECE YANIT VERİYORUZ Ateşkesin bozulması üzerine Avrupa Birliği Güney Kafkaslar Özel Temsilcisi Toivo Klaar’ı Bakü’de kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şu ana kadar olanlardan ve olacaklardan Ermenistan yönetimini sorumlu olduğunu ilan etti. Azerbaycan’ın sadece saldırılara karşılık verdiğini vurgulayan Aliyev, “Yeni gerilimin patlak vermesinden bu yana tek bir Azerbaycan askeri Ermenistan topraklarına ayak basmadı. Biz sadece Ermenistan’ın düzenlediği provokasyon amaçlı saldırılarına nokta vuruşlarla mesafeli yanıt veriyoruz. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın bir karış toprağında gözü yoktur. Tüm sorumluluk Ermenistan yönetimine aittir” dedi. Bu arada Azerbaycan, iki günlük çatışmalarda ölen 100 kadar Ermeni askerinin cesedini Kızıl Haç aracılığıyla Ermenistan’a göndermeye hazır olduğunu açıkladı.