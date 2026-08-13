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Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

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Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını ve F-35 savaş uçaklarını alma ihtimalini analiz eden bir habere imza attı.

#1
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Atina yönetimi Türkiye'nin artan bölgesel gücü ve dış politika hamleleri karşısında adeta kırmızı alarma geçti. Yunan hükümetinin, Türkiye ile ilişkilerde 2027'ye kadar uzanabilecek kritik bir dönemece girildiği inancıyla beş ana kriz başlığı belirlediği öne sürüldü. Atina'nın ilk büyük endişesi, Doğu Akdeniz'de planlanan Büyük Deniz Enterkonnekte (GSI) projesi kapsamındaki kablo döşeme çalışmaları. Eylül ayında başlaması planlanan sismik araştırmalar öncesinde Yunanistan, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlı duruşundan çekiniyor. Gazete, Atina'nın çaresizliğini şu sözlerle itiraf etti:

#2
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

"Eylül ayında araştırma gemisinin kiralanmasıyla birlikte, Türk donanmasının 2024'te Girit ve Kaşot adaları doğusunda sergilediği tavrı tekrarlayıp tekrarlamayacağı büyük bir endişe konusu."

#3
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Yunanistan'ın uykularını kaçıran ikinci büyük mesele ise Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin teminatı olan Mavi Vatan doktrini. Habere göre Atina, Mavi Vatan yasa tasarısının sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelme ihtimalini yakından markaja aldı. Olası bir siyasi istikrarsızlık ve erken seçim sarmalına girme tehlikesi yaşayan Yunanistan'da, bu durumun diplomatik dengeleri altüst edeceği belirtiliyor. Kathimerini'deki analizde durumun ciddiyeti şu ifadelerle vurgulandı: "Türkiye'nin Mavi Vatan tasarısını meclise getirmesi, Yunanistan'ın çoklu seçim süreçleriyle boğuştuğu bir dönemde ikili ilişkilerin otomatikman kötüleşmesine yol açacaktır."

#4
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Haberin en can alıcı noktalarından biri de Türkiye'nin F-35 beşinci nesil savaş uçağı programına olası dönüşü oldu. Yunan basını, Atina'nın bu konuda hiçbir kontrol gücü olmadığını açıkça kabullendi. ABD'de yaklaşan seçimler ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilme ihtimali Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı ve Türk savunma sanayisine yönelik övgüleri hatırlatılırken, Yunan hükümetinin bu uyarıları ciddiye almadığı vurgulandı. Gazete durumu şu çarpıcı ifadelerle özetledi:

#5
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

"Tıpkı 2007'de Türkiye'nin programa girişinde olduğu gibi, bugün de Türkiye F-35'lere dönerse Yunanistan hiçbir şeyi, ne ABD'nin kararlarını ne de Washington ile Ankara arasındaki müzakereleri kontrol edemeyecektir."

#6
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Atina'da deprem etkisi yaratan dördüncü madde ise yerli ve milli Türk savunma sanayisinin küresel çapta elde ettiği devasa başarılar. Batılı ülkelerin Ankara ile savunma işbirliklerini artırması Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı. İspanya ve İtalya'nın Türkiye ile köklü bağları, Almanya'nın ambargoları kaldırması ve İngiltere ile yapılan stratejik anlaşmalar Atina'nın kabusu oldu. Hatta Yunanistan'ın en büyük destekçilerinden Fransa'nın bile Türkiye ile yakınlaşması paniği artırdı. Baykar ile SAFRAN arasındaki işbirliği ve Bayraktar TB2'nin küresel başarısı hazımsızlıkla karşılanırken, İtalyan-Fransız ortak yapımı hava savunma sistemi SAMP/T konusunda Türkiye'ye kapıların açılması Yunanistan'ın diplomatik çöküşü olarak yorumlandı.

#7
Foto - Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

KAYNAK: HABER7

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