Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz

Atina'da deprem etkisi yaratan dördüncü madde ise yerli ve milli Türk savunma sanayisinin küresel çapta elde ettiği devasa başarılar. Batılı ülkelerin Ankara ile savunma işbirliklerini artırması Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı. İspanya ve İtalya'nın Türkiye ile köklü bağları, Almanya'nın ambargoları kaldırması ve İngiltere ile yapılan stratejik anlaşmalar Atina'nın kabusu oldu. Hatta Yunanistan'ın en büyük destekçilerinden Fransa'nın bile Türkiye ile yakınlaşması paniği artırdı. Baykar ile SAFRAN arasındaki işbirliği ve Bayraktar TB2'nin küresel başarısı hazımsızlıkla karşılanırken, İtalyan-Fransız ortak yapımı hava savunma sistemi SAMP/T konusunda Türkiye'ye kapıların açılması Yunanistan'ın diplomatik çöküşü olarak yorumlandı.