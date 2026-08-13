  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selçuk ve Haluk Bayraktar 'helal olsun' dedirtti! Baykar'dan açıklama var Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti Karsan’dan Avrupa’da bir otonom ulaşım başarısı daha! e-ATAK, Efteling’de yolcu taşımaya başladı! Gündeme oturmuştu: O domateslerin sırrı çözüldü Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı! Kathimerini: Türkiye o uçakları alırsa hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, ne yapıp edip engellemeliyiz Türk lirasına dönüş hızlandı: KKM bakiyesi 100 milyonun altına indi 2 bin 500 yıllık geçmişi var! Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un ticaret geleneğini yaşatıyor AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia, elektrikli SUV deneyimini daha geniş kitlelere taşımak için geliştirdiği yeni EV2’yi Türkiye’de satışa sundu. Avrupa’da üretilen kompakt B-SUV; 641 kilometreye varan menzili, akıllı bağlantı çözümleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle dikkat çekerken, 1 milyon 599 bin TL’lik fiyatıyla markanın elektrikli ailesine giriş kapısı oluyor.

#1
Foto - Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia’nın tamamen elektrikli ürün gamının en erişilebilir modeli olan yeni EV2, Türkiye’de satışa sunuldu. Avrupa’da, Slovakya’da üretilen elektrikli B-SUV; kompakt boyutları, akıllı teknolojileri, fonksiyonel iç mekânı ve cesur tasarımıyla elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Kia’nın ödüllü EV ailesinin tasarım, teknoloji ve verimlilik anlayışını daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyan EV2, EV3, EV6 ve EV9’un ardından markanın elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendiren yeni model olarak öne çıkıyor. Model, Kia’nın “Herkes için Elektrikli Mobilite” vizyonunu şehir yaşamına uygun ölçüler, gelişmiş bağlantı teknolojileri ve yüksek verimlilikle buluşturuyor. Kia Avrupa Başkanı ve CEO’su Soohang Chang, yeni modelin elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Slovakya’da üretilen EV2’nin markanın en kompakt elektrikli modeli olduğunu söyledi. Chang, EV2’nin sunduğu menzil, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle günlük ulaşım ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt verdiğini ifade etti.

#2
Foto - Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

4.060 mm uzunluğundaki Kia EV2, markanın “Zıtlıkların Birleşimi” tasarım felsefesini B-SUV segmentine taşıyor. Dikey gündüz farları, karakteristik “Star Map” aydınlatma imzası, belirgin gövde hatları ve güçlü çamurlukları araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. EV2, Cool donanım seviyesinde 16 inç, Elegance paketinde ise 18 inç jantlarla sunuluyor. Model için opak ve metalik renk seçenekleri de bulunuyor. EV2’nin sade tasarıma sahip kabini, sürücü ve yolcuları çevreleyen gösterge paneliyle ferah bir yaşam alanı sunuyor. İç mekânda kullanılan çevre dostu malzemeler ise modern atmosferi tamamlıyor. Modelde Kia’nın üç ekranlı yeni nesil bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Sistem; 12,3 inç dijital gösterge paneli, 5,3 inç klima kontrol ekranı ve 12,3 inç merkezi multimedya ekranından oluşuyor.

#3
Foto - Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia’nın bağlantılı araç teknolojisi Kia Connect de EV2 ile birlikte Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem sayesinde kapılar uzaktan kilitlenip açılabiliyor, sürüş öncesinde kabin sıcaklığı ayarlanabiliyor, aydınlatma ve korna kontrol edilebiliyor. Şarj işlemleri de uzaktan takip ve kontrol edilebiliyor. Kia Connect ayrıca aracın konumunun anlık olarak takip edilmesine, önemli noktaların, şarj istasyonlarının ve yolculuk rotalarının doğrudan araç navigasyonuna gönderilmesine imkân tanıyor. Enerji tüketimi, lastik basıncı, kapı ve bagaj durumu gibi teknik bilgiler de sistem üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Vale modu, coğrafi sınır, hız uyarıları, hırsız alarmı, arka yolcu ve batarya izleme gibi bildirimler de kullanım güvenliğini ve konforunu artırıyor. EV2, kompakt dış ölçülerine rağmen işlevsel iç hacmiyle dikkat çekiyor. Yatırılabilir arka koltuklar sayesinde kullanım alanı ihtiyaca göre genişletilebiliyor. Modelde 885 mm arka diz mesafesi ve ön koltuklarda 1.020 mm baş mesafesi sunuluyor. Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1.201 litreye kadar çıkarken, 15 litrelik ön bagaj da ek depolama alanı sağlıyor. Beş koltuklu oturma düzeniyle sunulan EV2, şehir içi kullanımın yanı sıra ailelerin günlük ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlanıyor.

#4
Foto - Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia EV2, iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunuluyor. 42,2 kWh kapasiteli batarya, şehir içinde 433 kilometreye varan menzil sunarken, 61,0 kWh kapasiteli versiyon şehir içi kullanımda 641 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Model, 11 kW AC şarj desteğiyle Avrupa ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan alternatif akım şarj altyapısıyla uyumlu çalışıyor. Bu özellik, ev ve kamusal şarj noktalarında daha esnek bir kullanım imkânı sunuyor. Kia EV2, üst segment Kia modellerinden aktarılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılıyor. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), özellikle şerit değiştirme sırasında oluşabilecek çarpışma risklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Modeldeki diğer gelişmiş güvenlik ve bağlantı teknolojileri de daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yeni Kia EV2, Türkiye’de 1.599.000 TL lansman fiyatıyla satışa sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı ..
Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular
Gündem

Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durdurmaya yönelik attığı son adım Moskova'yı rahatsız etti. Ankara'nın yapıcı adımlarını gör..
Hakk’a irtihalinin 4. yıldönümü: Dava adamı Mustafa ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz!
Gündem

Hakk’a irtihalinin 4. yıldönümü: Dava adamı Mustafa ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz!

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan ve gazetemizin kurucusu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustaf..
Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın
Gündem

Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunu..
Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor
Kadın - Aile

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

Sirke, genellikle elma veya üzüm gibi meyvelerden elde edilen bir ürün olarak bilinir. Özellikle (yıldız anason sirkesi) gibi sirkelere ilgi..
Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş!
Aktüel

Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş!

128 yıllık Osmanlı arşiv belgesi, Erzurum'daki petrol ve neft kaynaklarının Sultan II. Abdülhamid döneminde tespit edildiğini ve işletilmesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23