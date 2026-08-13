Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia’nın bağlantılı araç teknolojisi Kia Connect de EV2 ile birlikte Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem sayesinde kapılar uzaktan kilitlenip açılabiliyor, sürüş öncesinde kabin sıcaklığı ayarlanabiliyor, aydınlatma ve korna kontrol edilebiliyor. Şarj işlemleri de uzaktan takip ve kontrol edilebiliyor. Kia Connect ayrıca aracın konumunun anlık olarak takip edilmesine, önemli noktaların, şarj istasyonlarının ve yolculuk rotalarının doğrudan araç navigasyonuna gönderilmesine imkân tanıyor. Enerji tüketimi, lastik basıncı, kapı ve bagaj durumu gibi teknik bilgiler de sistem üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Vale modu, coğrafi sınır, hız uyarıları, hırsız alarmı, arka yolcu ve batarya izleme gibi bildirimler de kullanım güvenliğini ve konforunu artırıyor. EV2, kompakt dış ölçülerine rağmen işlevsel iç hacmiyle dikkat çekiyor. Yatırılabilir arka koltuklar sayesinde kullanım alanı ihtiyaca göre genişletilebiliyor. Modelde 885 mm arka diz mesafesi ve ön koltuklarda 1.020 mm baş mesafesi sunuluyor. Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1.201 litreye kadar çıkarken, 15 litrelik ön bagaj da ek depolama alanı sağlıyor. Beş koltuklu oturma düzeniyle sunulan EV2, şehir içi kullanımın yanı sıra ailelerin günlük ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlanıyor.