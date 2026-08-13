Kia’nın en erişilebilir elektriklisi EV2 Türkiye’de! Şehir için kompakt, menzilde iddialı!

Kia’nın tamamen elektrikli ürün gamının en erişilebilir modeli olan yeni EV2, Türkiye’de satışa sunuldu. Avrupa’da, Slovakya’da üretilen elektrikli B-SUV; kompakt boyutları, akıllı teknolojileri, fonksiyonel iç mekânı ve cesur tasarımıyla elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Kia’nın ödüllü EV ailesinin tasarım, teknoloji ve verimlilik anlayışını daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyan EV2, EV3, EV6 ve EV9’un ardından markanın elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendiren yeni model olarak öne çıkıyor. Model, Kia’nın “Herkes için Elektrikli Mobilite” vizyonunu şehir yaşamına uygun ölçüler, gelişmiş bağlantı teknolojileri ve yüksek verimlilikle buluşturuyor. Kia Avrupa Başkanı ve CEO’su Soohang Chang, yeni modelin elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, Slovakya’da üretilen EV2’nin markanın en kompakt elektrikli modeli olduğunu söyledi. Chang, EV2’nin sunduğu menzil, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle günlük ulaşım ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt verdiğini ifade etti.