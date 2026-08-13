AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Birliğin en büyük mısır üreticilerinden biri olan Fransa, 1980’den bu yana görülen en düşük rekolteyle karşı karşıya. Besiciler için en acil sorun ise yem temini. Batı ve Orta Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kuruyan meralar otlatma imkânlarını kısıtlarken, düşen rekolte alternatif yem kaynaklarını hem kıt hem de daha pahalı hale getiriyor. Çiftçiler ve hükümetler duruma farklı çözümlerle yanıt vermeye çalışıyor: Kışlık yem stokları erken kullanıma açılıyor, sürü boyutları küçültülüyor, alternatif yem kaynakları aranıyor ve bazı durumlarda tarım kuralları esnetiliyor.