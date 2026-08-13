AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!
Avrupa’yı etkisi altına alan şiddetli kuraklık, kuruyan otlaklar ve artan yem maliyetleri nedeniyle besicileri kışlık yem rezervlerini aylar öncesinden açmaya zorluyor. Resmi verilere göre bu yaz, orman yangınları ve aşırı sıcaklarla geçti; AB topraklarının yaklaşık yüzde 38’i kuraklığa maruz kalırken, bu durumdan işlenen tarım arazilerinin yüzde 14,8’i ve ormanların yüzde 14,5’i etkilendi. Brüksel merkezli Euractiv'in aktardığına göre, kuraklık krizi, zeytinyağından şaraba, mısır ve ayçiçeği gibi temel yem ürünlerine kadar Avrupa tarımının genelinde ağır kayıplara yol açıyor.