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Avrupa
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Yeniakit Publisher
AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Avrupa’yı etkisi altına alan şiddetli kuraklık, kuruyan otlaklar ve artan yem maliyetleri nedeniyle besicileri kışlık yem rezervlerini aylar öncesinden açmaya zorluyor. Resmi verilere göre bu yaz, orman yangınları ve aşırı sıcaklarla geçti; AB topraklarının yaklaşık yüzde 38’i kuraklığa maruz kalırken, bu durumdan işlenen tarım arazilerinin yüzde 14,8’i ve ormanların yüzde 14,5’i etkilendi. Brüksel merkezli Euractiv'in aktardığına göre, kuraklık krizi, zeytinyağından şaraba, mısır ve ayçiçeği gibi temel yem ürünlerine kadar Avrupa tarımının genelinde ağır kayıplara yol açıyor.

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Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Birliğin en büyük mısır üreticilerinden biri olan Fransa, 1980’den bu yana görülen en düşük rekolteyle karşı karşıya. Besiciler için en acil sorun ise yem temini. Batı ve Orta Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kuruyan meralar otlatma imkânlarını kısıtlarken, düşen rekolte alternatif yem kaynaklarını hem kıt hem de daha pahalı hale getiriyor. Çiftçiler ve hükümetler duruma farklı çözümlerle yanıt vermeye çalışıyor: Kışlık yem stokları erken kullanıma açılıyor, sürü boyutları küçültülüyor, alternatif yem kaynakları aranıyor ve bazı durumlarda tarım kuralları esnetiliyor.

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Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Fransa’da çevreci yaklaşımıyla bilinen Confédération Paysanne, çiftçi sendikası, bölgelere bağlı olarak kaba yem stoklarında yüzde 30 – yüzde 60 arasında kayıp yaşandığı konusunda uyarıda bulundu. Sendika, özellikle yangından etkilenen veya yangın riski taşıyan bölgelerde meralara erişimin kısıtlanmasının yem tedarikini zorlaştırdığını belirtti.

#3
Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Mera eksikliği süt ve et üretimini de doğrudan vuruyor. Fransa’da yazlık süt üretiminin büyük ölçüde otlatmaya dayalı olması nedeniyle meraların kuruması, süt üretiminde yüzde 3- yüzde 4’lük bir düşüşe yol açtı. Yem sıkıntısı bekleyen büyükbaş hayvan yetiştiricileri ise sürülerini küçülterek hayvanlarını erkenden kesime gönderiyor. Pazara giren bu ekstra arz, yaz öncesinde zaten düşüş eğiliminde olan et fiyatlarındaki gerilemeyi hızlandırıyor.

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Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

İspanya’daki besiciler de benzer şekilde kuruyan otlaklar ve tırmanan yem maliyetleriyle mücadele ediyor. ASAJA çiftçi sendikasından Juan Luis Delgado, "Mayıs ayında bile 32–35ºC sıcaklıkları görüyorduk. Kış yağışlarının nispeten iyi geçmesine rağmen erken gelen sıcaklar meraların kurumasına ve su kaynaklarının azalmasına yol açtı” dedi. Delgado, İspanya ve diğer ülkelerdeki zayıf tahıl ile saman rekoltesinin yem maliyetlerini yukarı çektiğini belirtti. Delgoda ayrıca hayvan hastalıklarına bağlı ihracat kısıtlamalarının da fiyatlar üzerinde ilave baskı yarattığını vurguladı.

#5
Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yetkililer, yaşanan "felaket" niteliğindeki şartlar nedeniyle organik çiftliklerin konvansiyonel yem satın almasına izin vererek kuralları esnetti. İrlanda ise ek önlemler alıp almayacağına karar vermeden önce durum değerlendirmesi yapıyor. Kışlık yem tedarikine ilişkin endişelerin artması üzerine hükümet, çiftçilerden ihtiyaçlarını hesaplamalarını istedi.

#6
Foto - AB'de kuraklık krizi çiftçileri vurdu Hayvanlar cepten yiyor!

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Farm Europe için öncelik, tekrarlayan kuraklıklara ve zorlu yaz şartlarına hazırlıklı olmak. Genel Sekreter Luc Vernet, Euractiv'e yaptığı açıklamada, "Avrupa tarımının geride kalmasını önlemek ve dayanıklılığını artırmak için hem acil bir durum planına hem de bir yatırım planına ihtiyacımız var" dedi.

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Yorumlar

Ali

Bende nedenini arastiriyordum ki hayvanlarin yuzunden cuzdan bosmus meger
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