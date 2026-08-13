Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, kulüp yöneticileri, teknik ekipleri ve oyuncular yer aldı.
Kabulde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, teknik direktörü Serkan Özbalta ve oyuncular yer aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar (solda) ile Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık (sağda), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23