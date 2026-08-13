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Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

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AA Giriş Tarihi:

Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

#1
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

#2
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, kulüp yöneticileri, teknik ekipleri ve oyuncular yer aldı.

#3
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Kabulde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, teknik direktörü Serkan Özbalta ve oyuncular yer aldı.

#4
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.

#5
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar (solda) ile Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık (sağda), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.

#6
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.

#7
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

#8
Foto - Külliye'de mini spor zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

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