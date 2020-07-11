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Erdoğan'ın sözleri İsrail'i salladı!

2020-07-11 21:49:43
Erdoğan'ın sözleri İsrail'i salladı! "Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklama İsrail'i salladı.

#1
Foto - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

#2
Foto - Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete seslenerek açılış tarihini duyurdu.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete seslenerek açılış tarihini duyurdu.

#3
Foto - İsrail'i sallayan ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya Camii' açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

İsrail'i sallayan ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya Camii' açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

#4
Foto -

"Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Niğbolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamit'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir."

#5
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"Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında, Akşemsettin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekûn gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da Cami olarak hizmete girmesi, gecikmiş bir yeniden silkiniştir. Bu tablo, İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye, son dönemde attığı her adımla, artık zamanın ve mekanın nesnesi değil öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle, temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye, durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla, menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Bir kez daha Ayasofya'nın yeniden Camiye dönmesini sağlayan yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya'yı insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak Cami olarak ibadete açacağımızın altını da tekrar çiziyorum."

#6
Foto - ERDOĞAN'IN MESCİD-İ AKSA MESAJI İSRAİL'İ SALLADI

ERDOĞAN'IN MESCİD-İ AKSA MESAJI İSRAİL'İ SALLADI

#7
Foto - Erdoğan'ın bu sözleri İsrail gündemini salladı.

Erdoğan'ın bu sözleri İsrail gündemini salladı.

#8
Foto - Erdoğan açıklamasında

Erdoğan açıklamasında "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir." ifadelerinin İsrail için kötü bir haber olduğu şeklinde haberleştirdi.

#9
Foto - Aynı zamanda İsrailli sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili ilginç ifadelerde bulundu.

Aynı zamanda İsrailli sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili ilginç ifadelerde bulundu.

#10
Foto -

#11
Foto - İsrail medyasından Yediot gazetesinde

İsrail medyasından Yediot gazetesinde "İsrail'e acı haber veren Erdoğan Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceği müjdesini verdi" şeklinde ifadelere yer verdi.

#12
Foto -

#13
Foto - Haaretz: Erdoğan, uluslararası uyarılara rağmen Ayasofya'yı camiye döndürme emrini imzaladı.

Haaretz: Erdoğan, uluslararası uyarılara rağmen Ayasofya'yı camiye döndürme emrini imzaladı.

#14
Foto - The Jarusalem Post: Türkiye, Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya söz verdi.

The Jarusalem Post: Türkiye, Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya söz verdi.

#15
Foto - Walla News: Türkiye uyarılara rağmen Ayasofya'yı camiye çevirdi.

Walla News: Türkiye uyarılara rağmen Ayasofya'yı camiye çevirdi." ifadeleri kullanıldı. Gazetenin internet sitesinde ayrıca Washington Uzak Doğu Politikası Enstitüsü Türk Araştırma Programı Direktörü Sonar Kagpatay'ın "Laik bir cumhuriyet kurma taahhüdünü vurgulayan Atatürk'ün en sembolik adımlarından birinin iptali ile Erdoğan'ın Türkiye'deki İslam yaşamını geri kazanma projesini tamamladı. Aya Sofya, Erdoğan'ın Türkiye'de on yıl önce başladığı dini devrimin taç giyme anıdır." ifadelerine yer verildi.

#16
Foto - Kan News: Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu kurma yolunda önemli bir adımı daha

Kan News: Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu kurma yolunda önemli bir adımı daha

#17
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#18
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#19
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#20
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#21
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#22
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#23
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#24
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#25
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#26
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#27
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

#28
Foto - İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

İşte İsrailli kullanıcıların bazı tepkileri...

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