Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ANKARA Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından, vatandaşlar emekli olabilmek için kuyruk oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam düzenlediği basın toplantısında EYT düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün sayısını tamamlayan herkesin yaş sınırlaması olmadan EYT düzenlemesinden faydalanabileceğini açıkladı. Bunun üzerine emekli olmak isteyen ama prim gün sayısı dolmayanlar, 2022 yılının bitmesine 2 gün kala askerlik ve doğum borçlanma işlemlerini tamamlayabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BAĞCILAR SGK ÖNÜNDEKİ EYT KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu. Kimi 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde de yoğunluk vardı. Kuyruk metrelerce uzadı. Kuyrukta bekleyen Rıza Barış "Askerlik borçlanmamı ödemek için geldim. 15 ay askerlik yaptım 450 gün ediyor. 1998 yılında girdiğim için borçlanmamı ödediğimde emekli olabiliyorum. Düzenleme süper oldu, çok mutluyum" dedi. Askerlik borçlanmasını yatırmak için gelen Ergün Çakmak "Tam 550 gün eksiğim var. 550 gün askerliğim var. Onu ödeyeceğim. Bu normalde bizim hakkımızdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah 08.15'ten beri buradayız" diye konuştu. 1 buçuk saattir kuyrukta bekleyen Yılmaz Şengör ise "İşimizi inşallah bugün halledebileceğiz bu kuyruğa rağmen. Benim 25 yıldan eksiğim var. O yüzden askerlik borçlanmamı ödeyeceğim. İnanamıyorum çok mutluyum. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Açıklama dün yapıldığı için bugün aşırı bir kuyruk var" ifadelerini kullandı. ADANA Adana'da çok sayıda kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkındaki açıklamanın ardından prim günlerini hesaplatmak ve askerlik-doğum borçlanması işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yaş şartının aranmayacağı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bildirdi. Yaklaşık 50 bin EYT'linin bulunduğu kentte ise sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kişi SGK İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu. Mesai saatinin gelmesiyle içeri alınanlar, prim günlerini hesaplattı ve askerlik-doğum borçlanması işlemlerini yaptı. SGK'ya gelenlerden Abdullah Yıldız (49), normal şartlar altında emekli olmak için 5 yıl daha beklemesi gerektiğini ancak düzenlemenin yasalaşmasının ardından emekli olabileceğini kaydetti. Dilaver Tunç (48) ise düzenleme sayesinde 6 yıl beklemekten kurtulduğunu söyledi. E-DEVLET'TE İŞLEMLER 15 SANİYE SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ise yıl sonu olduğu için askerlik-doğum borçlanması işlemleri için zaten vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ancak EYT açıklamasının ardından bu yoğunluğun daha da arttığını vurguladı. Canbolat, "Vatandaşlarımıza en önemli çağrımız, e-Devlet'tir. Vatandaşlarımızın çoğu işlem için buraya gelmelerine bile gerek yok. Özellikle askerlik ve doğum borçlanma işlemleri veya EYT kapsamına girecek vatandaşlarımız yasal düzenleme çıktıktan sonra tüm işlemleri e-Devlet'ten yapabilir. Vatandaşlar yine de gözle görerek, elle dokunarak bu işleri yapma eğiliminde olduğu için burada yoğunluk oluşturuyor. SAKARYA VE DÜZCE'DE EYT'Lİ VATANDAŞLAR SGK ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU Sakarya ve Düzce'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yoğunluğa neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Sakarya SGK İl Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi. Düzce'de de özellikle askerlik borçlanmasını yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde SGK İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrenen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. MUĞLA'DA EYT'LİLER SABAHIN İLK SAATLERİNDE SOLUĞU SGK'DA ALDI Muğla'da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" düzenlemesi sonrası vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolunu tuttu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan açıklamasında, "Bildiğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde borçlanma talepleri aldık. Burada sigortalı vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına el birliği ile bütün arkadaşlarımızla birlikte servislerimizle seferber olup başvurularımızı aldık. Her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için yardımcı oluyoruz. Bundan sonraki süreçte kanuni süreç devam ettikçe, bizler yine sigortalılarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız" dedi.