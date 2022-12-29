  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
44
Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

2022-12-29 13:17:34
Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında SGK binasına akın etti. 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolunun açılmasının ardından 81 ilde SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

#1
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

İSTANBUL'DA SGK MÜDÜRLÜKLERİ ÖNÜNDE EYT YOĞUNLUĞU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu. Kimi 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. EYT'yi 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan ise şansızlığını dile getirdi.

#2
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden vatandaşlar SGK müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

#3
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Beyoğlu'ndaki Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde kuyruğa girenler EYT için hesaplamalarını yaptırdı. Kimi yeni yıl gelmeden 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi.

#4
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN GELDİM Askerlik borçlanması için bekleyen Mesut Gürses "Bugün askerlik borçlanması yapmak için geldim. 300 gün eksiğim var. Onu tamamlayacağım. Onu tamamlayınca inşallah emekli olacağım. Bu düzenleme iyi oldu. Ama yıl sonuna gelmesi nedeniyle yoğunluk var. Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi. Eşinin 'Doğum borçlanması'nı yapan İsmail Dursun "İşlemlerimizi yaptık. Hayırlısı bakalım. Umutluyuz. Zam gelecek diye doğum borçlanmasını yaptık" dedi.

#5
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

EYT'Yİ 7 GÜN İLE KAÇIRDIM EYT düzenlemesini 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan "Ben de EYT vurmayanlardanım. SGK girişim 15 Eylül 1999. 6 bin günüm var. 23 yıldır çalışıyorum ama emekli olamıyorum. 7 gün ile kaybettim. Bu da benim şanssızlığım dedi.

#6
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

"BİZİM İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ OLDU" Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde de yoğunluk vardı. Kuyrukta bekleyen Rıza Barış "Askerlik borçlanmamı ödemek için geldim. 15 ay askerlik yaptım 450 gün ediyor. 1998 yılında girdiğim için borçlanmamı ödediğimde emekli olabiliyorum. Düzenleme süper oldu, çok mutluyum" dedi.

#7
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Askerlik borçlanmasını yatırmak için gelen Ergün Çakmak "Tam 550 gün eksiğim var. 550 gün askerliğim var. Onu ödeyeceğim. Bu normalde bizim hakkımızdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah 08.15'ten beri buradayız" diye konuştu.

#8
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

1 buçuk saattir kuyrukta bekleyen Yılmaz Şengör ise "İşimizi inşallah bugün halledebileceğiz bu kuyruğa rağmen. Benim 25 yıldan eksiğim var. O yüzden askerlik borçlanmamı ödeyeceğim. İnanamıyorum çok mutluyum. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Açıklama dün yapıldığı için bugün aşırı bir kuyruk var" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

İZMİR'DE EYT'Lİ VATANDAŞLAR SGK ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU İzmir'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelmeye başladı.

#10
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerinde Konak'taki SGK binası önüne geldi.

#11
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

İsmail Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirterek, "Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim? Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı." diye konuştu.

#12
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da "Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30'da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi. ÇANAKKALE'DE EYT'LİLER SABAH SAATLERİNDE SGK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklama sonrası Çanakkale'de vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

#14
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe'de yapılan toplantı sonrası açıklama yaparak düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi.

#15
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Bunun üzerine Çanakkale'de bugün EYT'den yararlanacak vatandaşlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıraya girdiğini söyleyen Ahmet Tutuk, "EYT bana yaklaşık 11 yıl önce vurmuştu. Şu anda yeni kanundan yararlanıp inşallah emekli olacağız.

#16
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Ben daha önce evraklarımı hazırlamıştım. Sadece askerlik borçlanmasını ödemek için geldim. Geri kalan evraklarım zaten hazırdı. Sadece kağıt teslim edip, yasanın kanunlaşmasını bekleyeceğim" dedi.

#17
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Aydın Benli (50) ise "Yasamız çok şükür çıktı. 23 yıllık bir mağduriyet dün sonlandı. Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine mutlu haberi aldık. İlk emekli maaşımla ailemle yemeğe çıkacağım" diye konuştu.

#18
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

BURSA VE ÇEVRE İLLERDE EYT'LİLERİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YOĞUNLUĞU Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de, eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu.

#19
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi açıklamasının ardından borçlanmalarını mevcut asgari ücretle yaparak 1 Ocak'ta gelecek artıştan etkilenmek istemeyenler yılın son günlerinde SGK'ya gelerek işlemlerini yaptırıyor.

#20
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Bursa'da SGK İl Müdürlüğü önünde kuyrukta bekleyenlerden 51 yaşındaki Fatih Özkara, AA muhabirine, 4 bin 850 prim gününün bulunduğunu, eksik günleri için başvuru yapmak için geldiğini söyledi.

#21
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Suudi Arabistan'daki çalışmasına ilişkin dilekçeyi verince 5 bin güne ulaşacağını belirten Özkara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı güzel bir haberden sonra buraya geldik. Zaten askerliğimi ödemiştim. Benim imkansızdı, Bağ-Kur'dan sonra 3,5 yıl sigortalı olma şartına takılıyordum. Şimdi Allah'a şükür emekli olduk gibi bir şey. Çünkü 150 gün yurt dışı borçlanmam var." diye konuştu.

#22
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

48 yaşındaki Köksal Aksoy da sigorta başlangıcının 1997 yılı olduğu bilgisini vererek, askerlik borçlanmasıyla prim günlerini dolayısıyla emekli maaşını biraz daha artırmak için geldiğini aktardı.

#23
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

#24
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ESKİŞEHİR SGK Eskişehir İl Müdürlüğüne dilekçe vermeye gelen 42 yaşındaki Selda Yıldız, EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin umudunun olmadığını ancak Erdoğan'ın açıkladığı kararla mutlu olduğunu anlattı.

#25
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Borçlanma için bir ay önce de kuruma geldiğini ancak EYT çıkmaz düşüncesiyle vazgeçtiğini aktaran Yıldız, "O zaman borçlanmamıştım. Şimdi karar çıkınca bu sırayı çekmek zorundayız. İnşallah da yetişiriz." ifadesini kullandı.

#26
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Rahmi Şahin ise 8 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Er de olsa geç de olsa gelecek. Sigorta başlangıcım 1989. Prim günüm 8 bin 577. Başvurumuzu yapacağız." dedi. 43 yaşındaki Ayşegül Üstünbaş, EYT düzenlemesinde yaş sınırı konulmamasını özellikle çalışamayan çocuklu kadınlar için faydalı olacağını vurguladı.

#27
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

BALIKESİR SGK Balıkesir İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrendi. Maden işçisi Kamil Demirel, emekli olmayı heyecanla beklediğini anlatarak, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

#28
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

YALOVA SGK Yalova İl Müdürlüğü önünde bekleyen Adnan Sayılır, 43 yaşındaki eşinin işlemleri için kuruma geldiğini söyleyerek, EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sabah erken saatlerde kuruma geldiğini bildiren Ahmet Can ise "Askerlik borçlanması başvurusunu yaptık. Allah'ın izniyle bekleyip bakacağız. Herkes için çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

#29
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ANTALYA Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Antalya'da vatandaşlar adeta gözlerini SGK önünde açtı. Vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak ve asker borçlanması için SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

#30
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ANTALYA Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Antalya'da vatandaşlar adeta gözlerini SGK önünde açtı. Vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak ve asker borçlanması için SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

#31
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Erdoğan, düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacağını söyleyerek, şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Bu açıklamalarla milyonlarca insan sevinirken, sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi.

#32
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

"ÇOK İYİ OLDU, EMEKLİ OLACAĞIM" Yüzlerce vatandaşın SGK binası önüne gelmesi ile uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlardan bazılarının prim günlerini sorgulamak, bazılarının da asker borçlanması ve doğum borçlanması için merkeze geldiği öğrenildi.

#33
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Kararı gece çalıştığı için yeni öğrendiğini belirten vatandaş, "Duyar duymaz buraya geldim. Askerlik borçlanması yapacağım. Çok iyi oldu, emekli olacağım. 27 yıldır bugünü bekliyorum.

#34
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

1995 yılında ilk sigorta girişim oldu. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Bizim işimizi yaptı. Şu an sırada bekliyorum, umarım akşama kadar sürmez" dedi.

#35
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

#36
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

YOZGAT'TA EYT AÇIKLAMASI VATANDAŞLARI MUTLU ETTİ Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası Yozgat'ta vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelmeye başladı.

#37
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Yozgat'ta da Sosyal Güvenlik Kurumunda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Birçok vatandaş, sabahın erken saatlerinde prim günlerini hesaplatmak ve dilekçe vermek için SGK binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması Yozgat'ta da vatandaşları mutlu etti.

#38
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Doğum borçlanması için SGK'ya geldiğini söyleyen 41 yaşındaki Zeynep Altun, "EYT için emekli olmak için geldim. Kızımın doğumundaki aradaki boşluğu doldurmak istiyorum. Bu karar bizim için büyük bir sürpriz oldu. Ben yaştan dolayı beklemiyordum ama herkese güzel bir iyilik yaptı. İnşallah herkes değerlendirir. 41 yaşında emekli olmak güzel bir duygu." dedi.

#39
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Askerlik borçlanması için geldiğini belirten Hurşit Yıldız ise, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bizleri düşündüğü için onun kararı bizi mutlu etti. Askerliğimizi borçlanıp emeklilik dilekçemizi vermeye geldik. Çok mutluyuz, dilekçemizi verip bekleyeceğiz. Bu kararı çok bekledik. Rabbim razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." şeklinde konuştu.

#40
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

TOKAT Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş sınırlaması olmayacağı açıklamasının ardından vatandaşlar prim borçlanması için SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

#41
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenlemeyi ekranları başında izleyen Tokatlılar, sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurum İl Müdürlüğüne önünde sıraya girdi. Vatandaşlar askerlik ve doğum borçlanması için başvuruda bulundu.

#42
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

Askerlik borçlanması için sıraya giren vatandaşlardan Yaşar Altuntaş, EYT düzenlemesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Günlerdir bu günü bekliyorduk. Tayyip babadan, devletimizden Rabbim razı olsun" dedi. Sevinçliyiz, müjdeli haberi alanlar buraya koşmuş" diye konuştu.

#43
Foto - Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! Teşekkürler Erdoğan Türkiye bayram ediyor

ANKARA Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından, vatandaşlar emekli olabilmek için kuyruk oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam düzenlediği basın toplantısında EYT düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün sayısını tamamlayan herkesin yaş sınırlaması olmadan EYT düzenlemesinden faydalanabileceğini açıkladı. Bunun üzerine emekli olmak isteyen ama prim gün sayısı dolmayanlar, 2022 yılının bitmesine 2 gün kala askerlik ve doğum borçlanma işlemlerini tamamlayabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BAĞCILAR SGK ÖNÜNDEKİ EYT KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu. Kimi 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde de yoğunluk vardı. Kuyruk metrelerce uzadı. Kuyrukta bekleyen Rıza Barış "Askerlik borçlanmamı ödemek için geldim. 15 ay askerlik yaptım 450 gün ediyor. 1998 yılında girdiğim için borçlanmamı ödediğimde emekli olabiliyorum. Düzenleme süper oldu, çok mutluyum" dedi. Askerlik borçlanmasını yatırmak için gelen Ergün Çakmak "Tam 550 gün eksiğim var. 550 gün askerliğim var. Onu ödeyeceğim. Bu normalde bizim hakkımızdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah 08.15'ten beri buradayız" diye konuştu. 1 buçuk saattir kuyrukta bekleyen Yılmaz Şengör ise "İşimizi inşallah bugün halledebileceğiz bu kuyruğa rağmen. Benim 25 yıldan eksiğim var. O yüzden askerlik borçlanmamı ödeyeceğim. İnanamıyorum çok mutluyum. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Açıklama dün yapıldığı için bugün aşırı bir kuyruk var" ifadelerini kullandı. ADANA Adana'da çok sayıda kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkındaki açıklamanın ardından prim günlerini hesaplatmak ve askerlik-doğum borçlanması işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yaş şartının aranmayacağı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bildirdi. Yaklaşık 50 bin EYT'linin bulunduğu kentte ise sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kişi SGK İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu. Mesai saatinin gelmesiyle içeri alınanlar, prim günlerini hesaplattı ve askerlik-doğum borçlanması işlemlerini yaptı. SGK'ya gelenlerden Abdullah Yıldız (49), normal şartlar altında emekli olmak için 5 yıl daha beklemesi gerektiğini ancak düzenlemenin yasalaşmasının ardından emekli olabileceğini kaydetti. Dilaver Tunç (48) ise düzenleme sayesinde 6 yıl beklemekten kurtulduğunu söyledi. E-DEVLET'TE İŞLEMLER 15 SANİYE SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ise yıl sonu olduğu için askerlik-doğum borçlanması işlemleri için zaten vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ancak EYT açıklamasının ardından bu yoğunluğun daha da arttığını vurguladı. Canbolat, "Vatandaşlarımıza en önemli çağrımız, e-Devlet'tir. Vatandaşlarımızın çoğu işlem için buraya gelmelerine bile gerek yok. Özellikle askerlik ve doğum borçlanma işlemleri veya EYT kapsamına girecek vatandaşlarımız yasal düzenleme çıktıktan sonra tüm işlemleri e-Devlet'ten yapabilir. Vatandaşlar yine de gözle görerek, elle dokunarak bu işleri yapma eğiliminde olduğu için burada yoğunluk oluşturuyor. SAKARYA VE DÜZCE'DE EYT'Lİ VATANDAŞLAR SGK ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU Sakarya ve Düzce'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yoğunluğa neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Sakarya SGK İl Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi. Düzce'de de özellikle askerlik borçlanmasını yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde SGK İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrenen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. MUĞLA'DA EYT'LİLER SABAHIN İLK SAATLERİNDE SOLUĞU SGK'DA ALDI Muğla'da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" düzenlemesi sonrası vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolunu tuttu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan açıklamasında, "Bildiğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde borçlanma talepleri aldık. Burada sigortalı vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına el birliği ile bütün arkadaşlarımızla birlikte servislerimizle seferber olup başvurularımızı aldık. Her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için yardımcı oluyoruz. Bundan sonraki süreçte kanuni süreç devam ettikçe, bizler yine sigortalılarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız" dedi.

Asya kıtasından Türkiye duyurusu! Zırhlı muhabere aracı, Bayraktar TB2 SİHA ne varsa satın alacaklar
Dünya

Asya kıtasından Türkiye duyurusu! Zırhlı muhabere aracı, Bayraktar TB2 SİHA ne varsa satın alacaklar

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, Türkiye'den zırhlı muhabere araçlarının alınması konusunda bazı adımlar atacakları..
Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak
Ekonomi

Altını olan dikkat! İslam Memiş bu kez ezber bozdu: Bu yatırım aracı altından daha çok kazandıracak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023 yılına ilişkin küçük yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş, gümüşün altından daha çok kaza..
Ankara Üniversitesi’ne işçi alınacak
Ekonomi

Ankara Üniversitesi’ne işçi alınacak

Ankara Üniversitesi hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile, 11 engelli ve 36 eski hükümlü olmak..
Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi
Gündem

Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi

TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabip..
Sunucuya
Gündem

Sunucuya "Duyunca şaşırma" diyen Yazıcı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

2023 seçimleri hakkında da değerlendirmede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Söyleyince şaşırmayın ama Cumhurbaşkanımıza 55 ve ü..
Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'
Siyaset

Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kardeşiyle ilgili iftiralarını sürdüren CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanlayarak sert tepki g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23