Erdoğan'ın açıklaması sonrası PKK'da panik: Kritik bilgiyi duyurdu

"PKK-PYD'ye bölgesinde kalan Araplar ağır şartlarda, esir olarak yaşamaya çalışıyor. PKK bölgelerimize girdikten sonra ilk işi din ve namusumuza saldırmak oldu. Çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp kendi kirli ideolojilerine alet ettiler. Okullarımız, camilerimiz, Kur'an kurslarımız kapatıldı. Bunların yerine de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın zehirli fikirlerini anlatan alternatif kurumlar açtılar. Haçlı ve Moğol istilasından beter zulümlerle halkımızı canından bezdiren bu terörist yapıya karşı tarif edilmez bir öfke birikti. Bölgede 700 bini aşkın insanın tek umudu TSK ve SMO'nun yapacağı bu operasyon." Şu an Ayn el-Arab, Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsalı on binlerin gözü yolda. Açılacak ilk ateşle birlikte esir durumdaki aşiret üyeleri TSK-SMO ittifakına destek verecek. Yine PYD içerisine ailesi, aşireti tehdit altında tutularak götürülen birçok kişi ve grup saf değiştirecek. Buldukları ilk imkanı değerlendirecekler. Çünkü terör örgütü ağır işkence infazlar uyguluyor. Sadece kendisini değil yakınlarını da tehdit edip cezalandırıyor. İtaat etmeyenleri hain Türk ajanı gösterip öldürüyor.