Erdoğan'ın açıklaması sonrası PKK'da panik: Kritik bilgiyi duyurdu

PKK'DA PANİK: TÜNELLER KAZMAYA BAŞLADILAR- Türkiye, temas hatları ve sınırda konuşlanan 50 bini aşkın silahlı güç ile yeni operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Harekatla Türkmen Dağı-Lazkiye'den Resulayn'a kadar İdlib dahil tüm kurtarılmış bölgeler birbirine bağlanacak. Aynel Arap (Kobani) merkezli Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redif Mustafa, terör örgütü PKK'nın bölgeden sürdüğü yüzlerce Kürt ailenin dönüş hazırlıklarına başladığını ve Kamışlı, Yarubiye, Dırbesiye, Rimeylan dahil tüm işgal hattında teröristler arasında kopuş ve panik yaşandığını söyledi. Redif Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası terör örgütü cephesinin hareketlendiğini ve yeni tüneller kazmaya başladıkları bilgisini verdi. PKK-PYD'li teröristlerin hiçbir noktada direnemeyeceğini belirten Redif Mustafa, şöyle devam etti: "Sadece kendilerini himaye eden güçlerin Türkiye'yi durduracağına güveniyorlar. Bununla birlikte böyle zamanlarda ilk kapısını çaldıkları yerlerden birisi de Esad rejimi. Rejim de her seferinde bayrak tiyatrosunu deniyor. Şu ana kadar sonuç alamadı ancak aynı tezgah Ayn el-Arab'da bir kez daha yinelenecek."