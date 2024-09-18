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Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

2024-09-18 08:17:17
Erdoğan’dan Kurmaylarına “Dikkatli olun”

Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin krizi de gündeme geldi. Kurmaylarına konu ile ilgili dikkatli olmaları uyarısında bulunan Erdoğan, "İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun. Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

Kara Harp Okulu'ndaki diploma töreni sonrası genç teğmenler kılıç çekip 'alternatif yemin' olarak algılanan hareketler sergilemişti. Bu konu geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi.

#2
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" Teğmenlerin ettiği yeminle birlikte toplum nezdinde AK Parti'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vesayet odaklarının da hortlamaya hazır olduğunu gördük dedi.

#3
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

Erdoğan, kurmaylarına, "içeride-dışarıda bağlantısı var mı? Üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız" talimatını verdi. Erdoğan harp okullarında müfredat değişikliği için de yeşil ışık yaktı: "Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

PARTİNİN BEKASI KİŞİSEL HESAPLARIN ÜSTÜNDE Parti'nin 8. Olağan kongresi hazırlıklarına değinen Erdoğan'ın, "Delege seçimlerimizden sonra 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimizin startını vereceğiz. Kongre sürecimizi milletin bizden beklediği yenilenmenin ana zemini haline getirmeliyiz. Süreci, kırmadan, dökmeden, herkesi kucaklayan ihtiyacımız olan değişimi de kararlı şekilde hayata geçirerek tamamlayacağız. 31 Mart seçimleriyle milletimiz bize çok net mesajlar verdi. Mesajların gereğini yerine getirirken en küçük bir tavizimiz olamayacak. Partimizin ve hareketimizin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde" öğrenildi.

#5
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

"TİTİZLİKLE YÜRÜTECEĞİZ" Değişim mesajını bir kez daha vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Tüm kademelerde bir bayrak yarışı olarak geçecek kongre sürecimizde hiçbirimizin nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksümüz yok. Partimizden güç devşirecek değil, partimize güç katacak isimleri bulacak ve görevi teslim edeceğiz. Değişim talebini kararlı bir şekilde hayata geçirirken; bu davaya hizmet eden herkese vefamızı da göstereceğiz. Kimseyi kırmadan, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden Kongre sürecimizi büyük bir titizlikle yürüteceğiz."

#6
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

NE YAPTIĞIMIZI VATANDAŞA ANLATIN AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Eylül'ün ilk haftası başlatılan Türkiye buluşmaları programının çok iyi gittiğini vurgulayan Erdoğan'ın, " Türkiye Buluşmaları programımız hem teşkilatımızla hem de milletimizle kucaklaşmamıza, ruberu (yüz yüze) iletişim kurmamıza imkan sağlıyor. Ekonomik zorlukların insanımızı bunalttığı bu dönemde sahada olmamız, vatandaşa kulak vermemiz çok önemli. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Ekonomide göstergelerin nispeten iyileşeceği, fakat vatandaşın yükünün ağırlaşacağı önümüzdeki 3-4 ay boyunca her zamankinden daha fazla milletimizle birlikte olmaya ihtiyacımız var.

#7
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

Ne yapmak istediğimizi, sıkıntıların neden çekildiğini milletimize tek tek anlatmalı, açıklamasını yapmalıyız. Türkiye Buluşmalarıyla yakaladığımız ivmeyi kongrelerimizle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Erdoğan’dan Kurmaylarına "Dikkatli olun"

KONGRE KONSEPTİ KONUŞULDU AK Parti'de 3 Eylül'de başlayan kongre süreci için de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda kongrede kullanılacak slogan önerileri de toplantıda "Yeni nesil güçlü temsil", "Hedef büyük vazife Türkiye", "Adımız AK Parti Sevdamız Türkiye" gibi sloganların olduğu 4 slogan önerildi slogana henüz karar verilmedi. Kongreler tamamlandıktan sonra AR-GE'nin teşkilatlara eğitim vereceği de konuşuldu. Kongrelerden 15 gün sonra AR-GE eğitim başkanlığı ilçe yönetim kuruluna eğitim verecek. Eğitimler sürekli olarak devam edecek.

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Yorumlar

Yusuf büyük

Türkiye saglam bir kan dökülmeden düzelmez atalarımızın merhameti bize kazık olarak döndü cumhuriyet in ilk yıllarında bu ülkeye ne kadar ecnebi sokulduysa onları öldürmeden düzelmez ama bizimde birlik olmamız şartı ile reise bazen sallıyorum ama adam ne namussuzlar uğraşıyor Allah yardımcısı olsun

Giresunlu Öğretmen

Aaaah aah millet yalanla,dolanla tezviratla algı ile gençliği iyice mankurtlaşturmış yazıp çizmemize rağmen buna doğru dürüst çözüm bulunmamış siz hala yok öyle yok böyle.Önce teşkilatlarına başlayın ,Temiz çalışkan,şaibeye karışmamış, dürüst,namuslu,hakyemez insanlar öne çıkarılır,küresel algı operasyonlarına ve küresel siyonizm programlarına dur derseniz belki biraz düzelme olur.
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