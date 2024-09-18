2024-09-18 08:17:17 Erdoğan’dan Kurmaylarına “Dikkatli olun”
Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin krizi de gündeme geldi. Kurmaylarına konu ile ilgili dikkatli olmaları uyarısında bulunan Erdoğan, "İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun. Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.