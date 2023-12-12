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Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

2023-12-12 11:50:32
Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretinin ardından, Yunanistan hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylıkları sağlayacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile Türk vatandaşları, Yunan adalarına turizm amaçlı seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün süreli vize alabilecekler. Bu karar, önümüzdeki yaz Yunan adalarında turizm artışına ve yerel esnafın ekonomik canlanmasına yol açması beklenirken, konuya ironik bir açıdan yaklaşan Melih Altınok ise “Önümüzdeki yaz Yunan adaları dolar taşar. Şimdi kararı coşkuyla karşılayan orta sınıfsa ‘halk adalara akın etmiş vatandaş denize giremiyor’ diye yakınmaya başlar. Ne yapsınlar, onların da eğlencesi bu. Adamların kendilerini ayrıcalıklı hissettikleri bir Yunan adaları kalmıştı, Erdoğan onu da ellerinden aldı, halka açtı” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin ardından Yunanistan hükümeti Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı. 

#2
Foto - Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

Buna göre adalara turizm amacıyla gitmek isteyenler kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize alabilecekler.  Önümüzdeki yaz Yunan adaları dolar taşar. Komşudaki esnaf bayram eder.  Şimdi kararı coşkuyla karşılayan orta sınıfsa "halk adalara akın etmiş vatandaş denize giremiyor" diye yakınmaya başlar. 

#3
Foto - Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

Ne yapsınlar, onların da eğlencesi bu.  Adamların kendilerini ayrıcalıklı hissettikleri bir Yunan adaları kalmıştı, Erdoğan onu da ellerinden aldı, halka açtı.”

#4
Foto - Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı

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