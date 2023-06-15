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Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

2023-06-15 08:48:13
Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Asgari ücret zammının belirlenmesi, maaşların artışı için düğmeye resmen basıldı. İlk tur görüşmelerin yapıldığı asgari ücret artış görüşmelerinde ikinci tur için gözler 19 Haziran'a çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını bu tarihte yapacak. Diğer yandan asgari ücret zammı ve onun etkileyeceği birçok kalem ödeme ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan asgari ücret artışı için "Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir netice olacak" derken memur maaşı, temmuz engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesine ilişkin de önemli ifadelerde bulundu.

#1
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını istişare etmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor.

#2
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Ayrıca kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan maaşlardaki artış ve görüşmelere ilişkin önemli ifadeler kullanırken "Tüm tarafların içine sinecek bir sonuca ulaşılacak" dedi.

#3
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ GÖRÜŞME: TARİH BELLİ Asgari ücrette ikinci tur görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

#4
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

#5
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

#6
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU? 2021 yılı ocak ayında brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 50 0liraya çıktı. 2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

#7
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

YÜZDE 30 KRİTİK EŞİK İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar: *Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira. *Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira. *Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira. *Yüzde 45'lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

#8
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da kabine toplantısı sonrasında asgari ücret ve diğer maaş artışlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Erdoğan şunları söyledi:

#9
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ Bundan sonra da çiftçimizi Üreticimizi köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz.Türkiye'nin kalkınmasını omuz veren kim varsa hiçbir ayrım yapmadan tüm imkanlarımızda yanında olacağız Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız.Aramızdaki fark bu ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş emeklerimizi enflasyona ezdiremeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor toplam 1 milyon 400 bin kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz.

#10
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞIYORUZ: TÜM TARAFLARIN İÇİNE SİNECEK Sadece haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar TL ödeme gerçekleştireceğiz. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret Komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir netice ulaşacağımıza inanıyorum.

#11
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

MEMUR MAAŞLARI... Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır.

#12
Foto - Erdoğan'dan asgari ücret artışı, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIZ Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet beyi(Yılmaz) hükümet programımızı hazırlamak üzere görevlendirdik. 12. Kalkınma planımızdan orta vadeli programa, yıllık programdan yatırım programına kadar yol haritamızı milletimizle paylaşacağız. Biz hep ahdine ve kavline sadık bir yönetim olarak tebarüz ettik. Seçimlerde önüne gelene bol keseden vaat dağıtıp yetki alınca unutanlardan olmadık. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan beri 30 senedir bu durumuzu korumayı başardık.İnşallah gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekte kararlıyız.

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