Türkiye'nin altınına ortak olacaklar: Görüşmeler sessiz sedasız başladı
Bergama Çukuralan ve Ovacık'ta bulunan Türkiye Varlık Fonu denetimindeki Türk Altın İşletmeleri önemli bir ortaklığa hazırlanıyor. Detaylar ortaya çıktı.
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Bergama Çukuralan ve Ovacık'ta bulunan Türkiye Varlık Fonu denetimindeki Türk Altın İşletmeleri önemli bir ortaklığa hazırlanıyor. Detaylar ortaya çıktı.
Türkiye Varlık Fonu denetimindeki Türk Altın İşletmeleri, Azerbaycan’ın altın madenciliği alanında en büyük şirketi AzerGold CJSC ile genel kapsamlı iş birliği için görüşmelere başladı.
Bergama’da Ovacık ve Çukuralan, Eskişehir Kaymaz, Kayseri Himmetdede, Gümüşhane Mastra ve Ağrı Mollakara projeleri bulunan ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Altın, büyüme stratejileri ve üretim kapasitesinin en yüksek verimlilikle değerlendirilmesi hedefleri doğrultusunda Azerbaycanlı şirket ile görüşmeler yaptığını açıkladı.
Türk Altın’dan yapılan açıklamada, “Bu potansiyel iş birliği, Şirketimizin uluslararası pazarlardaki operasyonel yetkinliğini artırma, bölgesel sinerji yaratma ve küresel ölçekteki stratejik konumunu pekiştirme vizyonuna önemli katkı sağlayacaktır.
Söz konusu hamle ile tesislerimizin kapasite kullanım oranlarının optimize edilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ivme kazandırılması amaçlanmaktadır” ifadesine vurgu yapıldı.
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